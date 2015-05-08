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Леди-детектив мисс Фрайни Фишер 2012 - 2015, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Леди-детектив мисс Фрайни Фишер
Киноафиша Сериалы Леди-детектив мисс Фрайни Фишер Сезоны Сезон 3

Miss Fisher's Murder Mysteries 16+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 8 мая 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Леди-детектив мисс Фрайни Фишер»

В 3 сезоне сериала «Леди‑детектив мисс Фрайни Фишер» история 28-летней любительницы расследований продолжается. Фрайни Фишер все еще влюбляет в себя всех мужчин, которые попадают в поле ее зрения, с блеском распутывает самые сложные дела и виртуозно танцует. Знаменитое оружие с перламутровой рукоятью Фрайни также всегда носит при себе. Самым хитрым преступникам стоит поостеречься вставать у нее на пути, поскольку сыщица изо дня в день совершенствуется в своем мастерстве. В целом городе еще не нашлось злоумышленника, которому удалось бы ускользнуть от нее. Однако многие по-прежнему пытаются...

Рейтинг сериала

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8.2 IMDb
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Список серий 3-го сезона сериала «Леди-детектив мисс Фрайни Фишер» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Смертельный номер Death Defying Acts
Сезон 3 Серия 1
8 мая 2015
Убийство и дева Murder and the Maiden
Сезон 3 Серия 2
15 мая 2015
Убийство и моцарелла Murder and Mozzarella
Сезон 3 Серия 3
22 мая 2015
Кровь и деньги Blood and Money
Сезон 3 Серия 4
29 мая 2015
Смерть и истерия Death and Hysteria
Сезон 3 Серия 5
5 июня 2015
Смерть в Большом Death at the Grand
Сезон 3 Серия 6
12 июня 2015
Гейм, сет и убийство Game, Set & Murder
Сезон 3 Серия 7
19 июня 2015
Смерть не разлучит нас Death Do Us Part
Сезон 3 Серия 8
26 июня 2015
График выхода всех сериалов
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