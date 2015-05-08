В 3 сезоне сериала «Леди‑детектив мисс Фрайни Фишер» история 28-летней любительницы расследований продолжается. Фрайни Фишер все еще влюбляет в себя всех мужчин, которые попадают в поле ее зрения, с блеском распутывает самые сложные дела и виртуозно танцует. Знаменитое оружие с перламутровой рукоятью Фрайни также всегда носит при себе. Самым хитрым преступникам стоит поостеречься вставать у нее на пути, поскольку сыщица изо дня в день совершенствуется в своем мастерстве. В целом городе еще не нашлось злоумышленника, которому удалось бы ускользнуть от нее. Однако многие по-прежнему пытаются...