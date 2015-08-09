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Леди-детектив мисс Фрайни Фишер
Сезоны
Леди-детектив мисс Фрайни Фишер (2012 - 2015), список сезонов
Miss Fisher's Murder Mysteries
16+
Год выпуска
2012
Страна
Австралия
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
ABC
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Список сезонов сериала «Леди-детектив мисс Фрайни Фишер»
Сезон 1 / Season 1
2012,
13 эпизодов
Сезон 2 / Season 2
2013,
13 эпизодов
Сезон 3 / Season 3
2015,
8 эпизодов
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