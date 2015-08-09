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Постер к сериалу Леди-детектив мисс Фрайни Фишер
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Киноафиша Сериалы Леди-детектив мисс Фрайни Фишер Сезоны
Леди-детектив мисс Фрайни Фишер (2012 - 2015), список сезонов Miss Fisher's Murder Mysteries 16+
Год выпуска 2012
Страна Австралия
Эпизод длится 60 минут
Телеканал ABC
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Список сезонов сериала «Леди-детектив мисс Фрайни Фишер»
Леди-детектив мисс Фрайни Фишер - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2012, 13 эпизодов
 
Леди-детектив мисс Фрайни Фишер - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2013, 13 эпизодов
 
Леди-детектив мисс Фрайни Фишер - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2015, 8 эпизодов
 
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