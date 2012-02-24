Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Леди-детектив мисс Фрайни Фишер 2012 - 2015 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Леди-детектив мисс Фрайни Фишер
Киноафиша Сериалы Леди-детектив мисс Фрайни Фишер Сезоны Сезон 1

Miss Fisher's Murder Mysteries 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 февраля 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 13
Продолжительность сезона 13 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Леди-детектив мисс Фрайни Фишер»

В 1 сезоне сериала «Леди‑детектив мисс Фрайни Фишер» действие происходит в 1928 году в Мельбурне, куда после продолжительного отсутствия вернулась 28-летняя авантюристка Фрайни Фишер. Она не представляет своей жизни без приключений и опасностей. Фрайни снова прибыла на родину не просто так. Девушка хочет выяснить, кто виновен в смерти ее сестры Дженни. Тяга к рискованным приключениям и решению сложных задач стали причиной того, что Фишер начала всерьез заниматься частным сыском. Следующим ее делом становится расследование, связанное с загадочной гибелью супруга ее близкой подруги Лидии Эндрюс.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
8.2 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Леди-детектив мисс Фрайни Фишер» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Кокаиновый блюз Cocaine Blues
Сезон 1 Серия 1
24 февраля 2012
Убийство в ночном экспрессе Murder on the Ballarat Train
Сезон 1 Серия 2
2 марта 2012
Убийство в клубе 'Зеленая мельница The Green Mill Murder
Сезон 1 Серия 3
9 марта 2012
Смерть в порту Death at Victoria Dock
Сезон 1 Серия 4
16 марта 2012
Изюм и миндаль Raisins and Almonds
Сезон 1 Серия 5
23 марта 2012
Запекшаяся кровь Ruddy Gore
Сезон 1 Серия 6
30 марта 2012
Убийство на Монпарнасе Murder in Montparnasse
Сезон 1 Серия 7
6 апреля 2012
Вслед за феями Away with the Fairies
Сезон 1 Серия 8
13 апреля 2012
Цветочные девы Queen of the Flowers
Сезон 1 Серия 9
20 апреля 2012
Смерть мисс Миллер Death by Miss Adventure
Сезон 1 Серия 10
27 апреля 2012
Кровь и зрелище Blood and Circuses
Сезон 1 Серия 11
4 мая 2012
Темное дело Murder in the Dark
Сезон 1 Серия 12
11 мая 2012
Проклятие фараона King Memses' Curse
Сезон 1 Серия 13
18 мая 2012
График выхода всех сериалов
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше