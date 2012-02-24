В 1 сезоне сериала «Леди‑детектив мисс Фрайни Фишер» действие происходит в 1928 году в Мельбурне, куда после продолжительного отсутствия вернулась 28-летняя авантюристка Фрайни Фишер. Она не представляет своей жизни без приключений и опасностей. Фрайни снова прибыла на родину не просто так. Девушка хочет выяснить, кто виновен в смерти ее сестры Дженни. Тяга к рискованным приключениям и решению сложных задач стали причиной того, что Фишер начала всерьез заниматься частным сыском. Следующим ее делом становится расследование, связанное с загадочной гибелью супруга ее близкой подруги Лидии Эндрюс.