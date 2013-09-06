Во 2 сезоне сериала «Леди‑детектив мисс Фрайни Фишер» опасные и увлекательные приключения обаятельной 28-летней любительницы частного сыска продолжаются. Она по-прежнему ведет расследования при содействии инспектора Джека Робинсона, гувернантки Дороти и тетки Пруденс. Бывший тесть Робинсона полицейский Джордж Сандерс стал главным подозреваемым в убийстве проститутки, труп которой обнаружили в его доме. Для Робинсона это дело становится личным. Он готов сделать все, чтобы очистить репутацию некогда близкого человека и коллеги, даже если для этого ему придется видеться со своей экс-супругой.