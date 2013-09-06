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Леди-детектив мисс Фрайни Фишер 2012 - 2015 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Леди-детектив мисс Фрайни Фишер
Киноафиша Сериалы Леди-детектив мисс Фрайни Фишер Сезоны Сезон 2

Miss Fisher's Murder Mysteries 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 6 сентября 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 13
Продолжительность сезона 13 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Леди-детектив мисс Фрайни Фишер»

Во 2 сезоне сериала «Леди‑детектив мисс Фрайни Фишер» опасные и увлекательные приключения обаятельной 28-летней любительницы частного сыска продолжаются. Она по-прежнему ведет расследования при содействии инспектора Джека Робинсона, гувернантки Дороти и тетки Пруденс. Бывший тесть Робинсона полицейский Джордж Сандерс стал главным подозреваемым в убийстве проститутки, труп которой обнаружили в его доме. Для Робинсона это дело становится личным. Он готов сделать все, чтобы очистить репутацию некогда близкого человека и коллеги, даже если для этого ему придется видеться со своей экс-супругой.

Рейтинг сериала

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8.2 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Леди-детектив мисс Фрайни Фишер» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Самое скандальное убийство Murder Most Scandalous
Сезон 2 Серия 1
6 сентября 2013
Когда приходит смерть? Death Comes Knocking
Сезон 2 Серия 2
13 сентября 2013
Сундук мертвеца Dead Man's Chest
Сезон 2 Серия 3
20 сентября 2013
Мертвый громила Deadweight
Сезон 2 Серия 4
27 сентября 2013
Убийство в модном стиле Murder a La Mode
Сезон 2 Серия 5
4 октября 2013
Отметка за убийство Marked for Murder
Сезон 2 Серия 6
11 октября 2013
Кровь на колесе Blood at the Wheel
Сезон 2 Серия 7
18 октября 2013
Кровь Хуаны Безумной The Blood of Juana the Mad
Сезон 2 Серия 8
25 октября 2013
Ложное обвинение в убийстве Framed for Murder
Сезон 2 Серия 9
1 ноября 2013
Зачахнуть на корню Death on the Vine
Сезон 2 Серия 10
8 ноября 2013
Мертвый эфир Dead Air
Сезон 2 Серия 11
15 ноября 2013
Вредные привычки Unnatural Habits
Сезон 2 Серия 12
22 ноября 2013
Убийство под рождество Murder Under the Mistletoe
Сезон 2 Серия 13
22 декабря 2013
График выхода всех сериалов
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