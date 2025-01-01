Меню
Сезоны
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Волшебники из Вэйверли Плэйс, список сезонов
Wizards of Waverly Place
0+
Год выпуска
2007
Страна
США
Эпизод длится
22 минуты
Телеканал
Disney Channel
Рейтинг сериала
8.3
Оцените
10
голосов
7
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Волшебники из Вэйверли Плэйс»
Сезон 1 / Season 1
21 эпизод
12 октября 2007 - 31 августа 2008
Сезон 2 / Season 2
30 эпизодов
12 сентября 2008 - 21 августа 2009
Сезон 3 / Season 3
28 эпизодов
9 октября 2009 - 15 октября 2010
Сезон 4 / Season 4
27 эпизодов
12 ноября 2010 - 6 января 2012
