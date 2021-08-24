В 1 сезоне сериала «Выжившие: 3200 км» представитель нефтяной компании Максим едет в Нижневартовск вместе со своей бывшей любовницей и по совместительству коллегой Леной. Они прекратили отношения год назад, после чего герой вернулся к супруге, но девушка все еще надеется вернуть его. Дома Максима ждет жена с дочерью. Пока он вместе с Еленой находится в провинции, в Москве начинается эпидемия неизвестного вируса. Максим узнает, что его супруга попадает в клинику. Он волнуется за дочь. Внутреннее авиасообщение останавливается. Максим садится за руль и едет домой на машине. Лена отправляется с ним...