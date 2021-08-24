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Выжившие: 3200 км 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Выжившие: 3200 км
Киноафиша Сериалы Выжившие: 3200 км Сезоны Сезон 1

Выжившие: 3200 км 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 августа 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 1 час 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Выжившие: 3200 км»

В 1 сезоне сериала «Выжившие: 3200 км» представитель нефтяной компании Максим едет в Нижневартовск вместе со своей бывшей любовницей и по совместительству коллегой Леной. Они прекратили отношения год назад, после чего герой вернулся к супруге, но девушка все еще надеется вернуть его. Дома Максима ждет жена с дочерью. Пока он вместе с Еленой находится в провинции, в Москве начинается эпидемия неизвестного вируса. Максим узнает, что его супруга попадает в клинику. Он волнуется за дочь. Внутреннее авиасообщение останавливается. Максим садится за руль и едет домой на машине. Лена отправляется с ним...

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Выжившие: 3200 км» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
24 августа 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
24 августа 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
24 августа 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
24 августа 2021
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
24 августа 2021
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
24 августа 2021
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
24 августа 2021
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
24 августа 2021
График выхода всех сериалов
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