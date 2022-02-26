В 1 сезоне сериала «ЗАГС» Лидия Ильина оказалась в эпицентре скандала после того, как уволила одного из своих подчиненных в городской администрации. От гнева влиятельных людей, которые оказались родственниками разжалованного сотрудника, ее спас возлюбленный. Он предложил Лидии переждать бурю в провинции и помог ей временно устроиться туда заведующей ЗАГСом. Лидия не собиралась обосновываться там надолго, но ситуация изменилась. На вокзале героиня обратилась за помощью к носильщикам. Среди них оказался человек, в которого Лидия была влюблена много лет назад. Тогда он был подающим надежды спортсменом.