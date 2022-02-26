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ЗАГС 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала ЗАГС
Киноафиша Сериалы ЗАГС Сезоны Сезон 1

ЗАГС 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «ЗАГС»

В 1 сезоне сериала «ЗАГС» Лидия Ильина оказалась в эпицентре скандала после того, как уволила одного из своих подчиненных в городской администрации. От гнева влиятельных людей, которые оказались родственниками разжалованного сотрудника, ее спас возлюбленный. Он предложил Лидии переждать бурю в провинции и помог ей временно устроиться туда заведующей ЗАГСом. Лидия не собиралась обосновываться там надолго, но ситуация изменилась. На вокзале героиня обратилась за помощью к носильщикам. Среди них оказался человек, в которого Лидия была влюблена много лет назад. Тогда он был подающим надежды спортсменом.

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Список серий 1-го сезона сериала «ЗАГС» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
26 февраля 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
26 февраля 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
26 февраля 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
26 февраля 2022
График выхода всех сериалов
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