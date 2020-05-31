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Операция Буффало 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Операция Буффало
Киноафиша Сериалы Операция Буффало Сезоны Сезон 1

Operation Buffalo 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 31 мая 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Операция Буффало»

В 1 сезоне сериала «Операция “Буффало”» действие происходит на военной базе неподалеку от городка Маралинг, в период Холодной войны. Британские чиновники приняли решение провести секретное испытание атомного оружия. В то время о существовании ядерной бомбы мало кому было известно, и британцы хотели понять, что именно она из себя представляет. Чудовищный эксперимент привел к огромному количеству жертв. Следить за объектом поручили молодому мужчине, который приехал в город специально, чтобы не допустить приближения местных жителей к закрытой территории. Но люди догадывались, что вскоре случится нечто ужасное...

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Операция Буффало» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
31 мая 2020
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
7 июня 2020
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
14 июня 2020
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
21 июня 2020
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
28 июня 2020
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
5 июля 2020
График выхода всех сериалов
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