В 1 сезоне сериала «Операция “Буффало”» действие происходит на военной базе неподалеку от городка Маралинг, в период Холодной войны. Британские чиновники приняли решение провести секретное испытание атомного оружия. В то время о существовании ядерной бомбы мало кому было известно, и британцы хотели понять, что именно она из себя представляет. Чудовищный эксперимент привел к огромному количеству жертв. Следить за объектом поручили молодому мужчине, который приехал в город специально, чтобы не допустить приближения местных жителей к закрытой территории. Но люди догадывались, что вскоре случится нечто ужасное...