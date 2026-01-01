Основные места съемок сериала Операция Буффало
- Сидней, Новый Южный Уэльс, Австралия
- Аутбэк, Южная Австралия, Австралия
- Северная часть хребтов Флиндерс, Южная Австралия, Австралия
- Средний север, Южная Австралия, Австралия
- Поттс-Хилл, Сидней, Новый Южный Уэльс, Австралия
- Парачилна, Южная Австралия
- Южная Австралия
- Новый Южный Уэльс, Австралия
- Сидней, Австралия
- Хребет Флиндерс, Южная Австралия, Австралия
- Верхние хребты Флиндерса, Южная Австралия, Австралия
- Дальний север, штат Южная Австралия, Австралия