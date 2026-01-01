Оповещения от Киноафиши
Операция Буффало Места съёмок

Места и даты съемок сериала Операция Буффало

Основные места съемок сериала Операция Буффало

  • Сидней, Новый Южный Уэльс, Австралия
  • Аутбэк, Южная Австралия, Австралия
  • Северная часть хребтов Флиндерс, Южная Австралия, Австралия
  • Средний север, Южная Австралия, Австралия
  • Поттс-Хилл, Сидней, Новый Южный Уэльс, Австралия
  • Парачилна, Южная Австралия
  • Южная Австралия
  • Новый Южный Уэльс, Австралия
  • Сидней, Австралия
  • Хребет Флиндерс, Южная Австралия, Австралия
  • Верхние хребты Флиндерса, Южная Австралия, Австралия
  • Дальний север, штат Южная Австралия, Австралия

Даты съемок сериала Операция Буффало

  • 2019 - 2019
