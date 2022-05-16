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Вспышка 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Вспышка
Киноафиша Сериалы Вспышка Сезоны Сезон 1

Вспышка 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 мая 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 20
Продолжительность сезона 16 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Вспышка»

В 1 сезоне сериала «Вспышка» молодой полицейский Сева Пашин едет из Москвы на службу в провинциальный городок Энск. Его отец – влиятельный генерал – распределил его работать в это захолустье, чтобы тот набрался опыта и стал мужчиной. Но вместо этого Сева влипает в серьезные неприятности: даже не доехав до города, он становится подозреваемым в тяжком преступлении. На помощь приходит талантливый криминальный фотограф местной полиции Гриша Малинин, также известный как Пыха. Вместе парни быстро выводят настоящего убийцу на чистую воду. Сева решает остаться в Энске и дальше работать в паре с Пыхой.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Вспышка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
16 мая 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
16 мая 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
16 мая 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
17 мая 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
17 мая 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
17 мая 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
18 мая 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
18 мая 2022
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
18 мая 2022
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
19 мая 2022
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
19 мая 2022
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
19 мая 2022
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
23 мая 2022
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
23 мая 2022
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
23 мая 2022
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
24 мая 2022
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
24 мая 2022
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
24 мая 2022
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
25 мая 2022
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
25 мая 2022
График выхода всех сериалов
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