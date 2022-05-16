В 1 сезоне сериала «Вспышка» молодой полицейский Сева Пашин едет из Москвы на службу в провинциальный городок Энск. Его отец – влиятельный генерал – распределил его работать в это захолустье, чтобы тот набрался опыта и стал мужчиной. Но вместо этого Сева влипает в серьезные неприятности: даже не доехав до города, он становится подозреваемым в тяжком преступлении. На помощь приходит талантливый криминальный фотограф местной полиции Гриша Малинин, также известный как Пыха. Вместе парни быстро выводят настоящего убийцу на чистую воду. Сева решает остаться в Энске и дальше работать в паре с Пыхой.