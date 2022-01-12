В 1 сезоне сериала «Она представилась ученицей мудреца» Кагами Сакамори является опытным игроком в VRMMORPG Arch Earth Online. В качестве аватара он использует образ знаменитого волшебника из популярной книги. Обнаружив, что срок действия игровой валюты скоро истечет, юноша решает купить предмет, с помощью которого можно менять внешний облик аватара. Ему становится любопытно, что случится, если он сыграет персонажем-девушкой. Спустя некоторое время Кагами засыпает во время игры, рассчитывая, что она остановится сама по себе. Но очнувшись, понимает, что теперь он сам находится внутри виртуальной реальности.