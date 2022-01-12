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Она представилась ученицей мудреца 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Она представилась ученицей мудреца
Киноафиша Сериалы Она представилась ученицей мудреца Сезоны Сезон 1

Kenja no Deshi o Nanoru Kenja 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 12
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Она представилась ученицей мудреца»

В 1 сезоне сериала «Она представилась ученицей мудреца» Кагами Сакамори является опытным игроком в VRMMORPG Arch Earth Online. В качестве аватара он использует образ знаменитого волшебника из популярной книги. Обнаружив, что срок действия игровой валюты скоро истечет, юноша решает купить предмет, с помощью которого можно менять внешний облик аватара. Ему становится любопытно, что случится, если он сыграет персонажем-девушкой. Спустя некоторое время Кагами засыпает во время игры, рассчитывая, что она остановится сама по себе. Но очнувшись, понимает, что теперь он сам находится внутри виртуальной реальности.

Рейтинг сериала

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5.9 IMDb
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Список серий сериала Она представилась ученицей мудреца График выхода всех сериалов
Сезон 1
Я милашка… I Am Cute...
Сезон 1 Серия 1
12 января 2022
Моя ложь… I Lied...
Сезон 1 Серия 2
19 января 2022
Я… такой мягкосердечный когда дело доходит до такого I'm... Vulnerable to this Kind of Thing
Сезон 1 Серия 3
26 января 2022
Я на пределе! I Can't Take It Anymore!
Сезон 1 Серия 4
2 февраля 2022
Я переродился! I'm Reborn!
Сезон 1 Серия 5
9 февраля 2022
Я вам не кукла! I'll Change My Clothes!
Сезон 1 Серия 6
16 февраля 2022
Я Сильнейший! I'm the Strongest!
Сезон 1 Серия 7
23 февраля 2022
Я Данблф I'm Danblf
Сезон 1 Серия 8
2 марта 2022
Я не питаю ненависти к происходящему I Don't Hate This Kind of Development
Сезон 1 Серия 9
9 марта 2022
Я без одежды! I'm Naked!
Сезон 1 Серия 10
16 марта 2022
Сезон 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
23 марта 2022
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
30 марта 2022
График выхода всех сериалов
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