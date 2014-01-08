В 1 сезоне 8 серии сериала «Полиция Чикаго» Войт с разведчиками занимаются расследованием бойни в подпольном казино, зачинщиками которой стали прошедшие специальную подготовку боевики. Рузек патрулирует Берджесса по указанию Олински.
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