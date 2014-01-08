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Киноафиша Сериалы Полиция Чикаго Сезоны Сезон 1 Серия 8

Полиция Чикаго 2014 8 серия 1 сезон

7.8 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Полиция Чикаго»
Ступень
Сезон 1 / Серия 1 8 января 2014
Изнанка баров
Сезон 1 / Серия 2 15 января 2014
Проверить Чин
Сезон 1 / Серия 3 22 января 2014
Сейчас-Это Всегда Временное Явление
Сезон 1 / Серия 4 29 января 2014
Тридцатые Воздушные Шары
Сезон 1 / Серия 5 5 февраля 2014
Конвенции
Сезон 1 / Серия 6 26 февраля 2014
Цена, которую мы платим
Сезон 1 / Серия 7 5 марта 2014
Различные ошибки
Сезон 1 / Серия 8 12 марта 2014
Свидетель
Сезон 1 / Серия 9 19 марта 2014
По крайней мере это правосудие
Сезон 1 / Серия 10 2 апреля 2014
Выключить свет
Сезон 1 / Серия 11 9 апреля 2014
8:30 PM
Сезон 1 / Серия 12 30 апреля 2014
Мой метод
Сезон 1 / Серия 13 7 мая 2014
Доки
Сезон 1 / Серия 14 14 мая 2014
Прекрасная Дружба
Сезон 1 / Серия 15 21 мая 2014
О чем серия

В 1 сезоне 8 серии сериала «Полиция Чикаго» Войт с разведчиками занимаются расследованием бойни в подпольном казино, зачинщиками которой стали прошедшие специальную подготовку боевики. Рузек патрулирует Берджесса по указанию Олински.

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