В 1 сезоне 7 серии сериала «Полиция Чикаго» Джастин, руки которого испачканы кровью, сообщает Эрин о драке в баре. Однако Эрин понимает, что он говорит не обо всем. Стало известно, что Джастин нечаянно стал причастным к убийству человека.
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