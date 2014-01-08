«Обои – это скучно и неинтересно»: от камня до дерева – 7 уникальных альтернатив, которые вскоре заменят их навсегда

Фоторамки и картины – прошлый век: вот 3 способа недорого украсить стены – выглядит круто, а комната кажется больше

Курицу больше не мариную — так научил шеф-повар: беру только масло, корочка хрустит, а мясо внутри нежное, как суфле

Жуткий «косяк» Тихонова в «17 мгновениях» зрители не замечали 38 лет – режиссер о ляпе проболталась перед смертью: «Я была ошарашена»

«Хранители» + «Настоящий детектив»: после позорной «Супергерл» DC спасает мини-сериал на 8 серий – в Marvel подобного не сняли до сих пор

«Паки, паки, тест и херувимы»: Зиночку в морковном платье узнают 100/100 людей, но единицы угадают советский фильм по наряду мужчины

2,5 миллиарда часов на всех: эти 5 сериалов Netflix зрители чаще всего смотрят в 2026-м — «Очень странные дела» даже не в топ-3

Он, она, столик в кафе, вино и… сложный тест: вспомните 5 знаменитых советских фильмов по кадру со свидания?

Лягушки, ведьмы и… вампиры-геймеры: есть всего 3 «клона» «Гравити Фолз», за которые не стыдно (№3 — русский и уморительно смешной)

Гарри Поттер жил в чулане, хотя был богаче 90% Хогвартса: откуда на счете в Гринготтсе взялась гора галеонов