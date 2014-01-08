В 1 сезоне 4 серии сериала «Полиция Чикаго» разведчикам удается решить ситуацию с заложниками. Проститутка сообщает Эрин о девушке по имени Надя Декотис, которая тоже оказывала сексуальные услуги. От нее Эрин получает новые сведения.
«Обои – это скучно и неинтересно»: от камня до дерева – 7 уникальных альтернатив, которые вскоре заменят их навсегда
Фоторамки и картины – прошлый век: вот 3 способа недорого украсить стены – выглядит круто, а комната кажется больше
Курицу больше не мариную — так научил шеф-повар: беру только масло, корочка хрустит, а мясо внутри нежное, как суфле
Жуткий «косяк» Тихонова в «17 мгновениях» зрители не замечали 38 лет – режиссер о ляпе проболталась перед смертью: «Я была ошарашена»
«Хранители» + «Настоящий детектив»: после позорной «Супергерл» DC спасает мини-сериал на 8 серий – в Marvel подобного не сняли до сих пор
«Паки, паки, тест и херувимы»: Зиночку в морковном платье узнают 100/100 людей, но единицы угадают советский фильм по наряду мужчины
2,5 миллиарда часов на всех: эти 5 сериалов Netflix зрители чаще всего смотрят в 2026-м — «Очень странные дела» даже не в топ-3
Он, она, столик в кафе, вино и… сложный тест: вспомните 5 знаменитых советских фильмов по кадру со свидания?
Лягушки, ведьмы и… вампиры-геймеры: есть всего 3 «клона» «Гравити Фолз», за которые не стыдно (№3 — русский и уморительно смешной)
Гарри Поттер жил в чулане, хотя был богаче 90% Хогвартса: откуда на счете в Гринготтсе взялась гора галеонов
«Галечка сейчас в Москве – а я тест прохожу»: 7 каверзных вопросов о сюжете «Иронии судьбы» в честь 50-летия со дня премьеры
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail