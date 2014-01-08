Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Полиция Чикаго Сезоны Сезон 1 Серия 4

Полиция Чикаго 2014 4 серия 1 сезон

7.8 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Полиция Чикаго»
Ступень
Сезон 1 / Серия 1 8 января 2014
Изнанка баров
Сезон 1 / Серия 2 15 января 2014
Проверить Чин
Сезон 1 / Серия 3 22 января 2014
Сейчас-Это Всегда Временное Явление
Сезон 1 / Серия 4 29 января 2014
Тридцатые Воздушные Шары
Сезон 1 / Серия 5 5 февраля 2014
Конвенции
Сезон 1 / Серия 6 26 февраля 2014
Цена, которую мы платим
Сезон 1 / Серия 7 5 марта 2014
Различные ошибки
Сезон 1 / Серия 8 12 марта 2014
Свидетель
Сезон 1 / Серия 9 19 марта 2014
По крайней мере это правосудие
Сезон 1 / Серия 10 2 апреля 2014
Выключить свет
Сезон 1 / Серия 11 9 апреля 2014
8:30 PM
Сезон 1 / Серия 12 30 апреля 2014
Мой метод
Сезон 1 / Серия 13 7 мая 2014
Доки
Сезон 1 / Серия 14 14 мая 2014
Прекрасная Дружба
Сезон 1 / Серия 15 21 мая 2014
О чем серия

В 1 сезоне 4 серии сериала «Полиция Чикаго» разведчикам удается решить ситуацию с заложниками. Проститутка сообщает Эрин о девушке по имени Надя Декотис, которая тоже оказывала сексуальные услуги. От нее Эрин получает новые сведения.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок 1121 комментарий
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день 117 комментариев
Руки вверх 2
Руки вверх 2 2 комментария
«Обои – это скучно и неинтересно»: от камня до дерева – 7 уникальных альтернатив, которые вскоре заменят их навсегда
Фоторамки и картины – прошлый век: вот 3 способа недорого украсить стены – выглядит круто, а комната кажется больше
Курицу больше не мариную — так научил шеф-повар: беру только масло, корочка хрустит, а мясо внутри нежное, как суфле
Жуткий «косяк» Тихонова в «17 мгновениях» зрители не замечали 38 лет – режиссер о ляпе проболталась перед смертью: «Я была ошарашена»
«Хранители» + «Настоящий детектив»: после позорной «Супергерл» DC спасает мини-сериал на 8 серий – в Marvel подобного не сняли до сих пор
«Паки, паки, тест и херувимы»: Зиночку в морковном платье узнают 100/100 людей, но единицы угадают советский фильм по наряду мужчины
2,5 миллиарда часов на всех: эти 5 сериалов Netflix зрители чаще всего смотрят в 2026-м — «Очень странные дела» даже не в топ-3
Он, она, столик в кафе, вино и… сложный тест: вспомните 5 знаменитых советских фильмов по кадру со свидания?
Лягушки, ведьмы и… вампиры-геймеры: есть всего 3 «клона» «Гравити Фолз», за которые не стыдно (№3 — русский и уморительно смешной)
Гарри Поттер жил в чулане, хотя был богаче 90% Хогвартса: откуда на счете в Гринготтсе взялась гора галеонов
«Галечка сейчас в Москве – а я тест прохожу»: 7 каверзных вопросов о сюжете «Иронии судьбы» в честь 50-летия со дня премьеры
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше