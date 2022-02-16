В центре событий сериала «Логическая ошибка» оказывается программист Чу Сан Ву. Он производит впечатление непреклонного человека, который всегда четко следует правилам. Работая над групповым проектом в команде с коллегами, которые не прилагают никаких усилий, Сан Ву решает удалить их имена из финального слайда презентации. Но он и представить себе не может, что за этим последует. Парень, чьи планы учебы за границей из-за этого срываются, обладает деньгами, статусом и влиянием. Он может устроить большие неприятности для Чу Сан Ву.