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Киноафиша Сериалы Логическая ошибка
Логическая ошибка (2022 - 2022) Semantic Error
Год выпуска 2022
Страна Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 20 минут
Стрим-сервис Watcha
Продолжительность 2 часа 40 минут
О чем сериал

В центре событий сериала «Логическая ошибка» оказывается программист Чу Сан Ву. Он производит впечатление непреклонного человека, который всегда четко следует правилам. Работая над групповым проектом в команде с коллегами, которые не прилагают никаких усилий, Сан Ву решает удалить их имена из финального слайда презентации. Но он и представить себе не может, что за этим последует. Парень, чьи планы учебы за границей из-за этого срываются, обладает деньгами, статусом и влиянием. Он может устроить большие неприятности для Чу Сан Ву.

Логическая ошибка - трейлер
Логическая ошибка
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Пак Сын Джун
Пак Джэ Чан
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Логическая ошибка - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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