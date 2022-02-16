В 1 сезоне сериала «Логическая ошибка» молодой специалист в области компьютерных технологий Чу Сан Ву делает студенческий проект вместе с группой однокурсников. Те не вносят никакого вклада в работу, и Чу Сан Ву, будучи весьма принципиальным, решает не включать их имена в список авторов. Он и предположить себе не мог, как это отразится на планах одного из парней, который собирался продолжить обучение в другой стране. Этот юноша является настоящей звездой кампуса. Чан Чжэ Ёна знают все, и он является полной противоположностью принципиальному и последовательному Чу Сан Ву. Но ребята вынуждены работать вместе.