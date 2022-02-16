Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Логическая ошибка 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Логическая ошибка
Киноафиша Сериалы Логическая ошибка Сезоны Сезон 1

Semantic Error
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 2 часа 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Логическая ошибка»

В 1 сезоне сериала «Логическая ошибка» молодой специалист в области компьютерных технологий Чу Сан Ву делает студенческий проект вместе с группой однокурсников. Те не вносят никакого вклада в работу, и Чу Сан Ву, будучи весьма принципиальным, решает не включать их имена в список авторов. Он и предположить себе не мог, как это отразится на планах одного из парней, который собирался продолжить обучение в другой стране. Этот юноша является настоящей звездой кампуса. Чан Чжэ Ёна знают все, и он является полной противоположностью принципиальному и последовательному Чу Сан Ву. Но ребята вынуждены работать вместе.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
8.5 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Логическая ошибка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
16 февраля 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
17 февраля 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
23 февраля 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
24 февраля 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
2 марта 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
3 марта 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
9 марта 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
10 марта 2022
График выхода всех сериалов
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше