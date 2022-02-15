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Отец 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Отец
Киноафиша Сериалы Отец Сезоны Сезон 1

Baba
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 15
Продолжительность сезона 30 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Отец»

В 1 сезоне сериала «Отец» в центре событий оказывается мужчина по имени Эмин Саруханла. Одна неожиданная ночь изменила не только жизнь героя, но и судьбу всех его ближайших родственников. Эмин родился в Анатолии и поселился в Едемише вместе с братом Мехметом Али и другими членами своей большой семьи. У Эмина есть два сына – Кадир и Сервет. После ссоры с отцом Кадир попадает в неприятности. Ему грозит тюремный срок. Его отец тем временем отправляется в Стамбул, чтобы встретиться со своим братом. Уже много лет отношения между ними складываются весьма напряженно. Но сейчас каждый из них по-своему нуждается в диалоге.

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Список серий сериала Отец График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
15 февраля 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
22 февраля 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
1 марта 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
8 марта 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
15 марта 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
22 марта 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
29 марта 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
5 апреля 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
12 апреля 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
19 апреля 2022
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
26 апреля 2022
Серия 12 12. Bölüm
Сезон 1 Серия 12
10 мая 2022
Серия 13 13. Bölüm
Сезон 1 Серия 13
17 мая 2022
Серия 14 14. Bölüm
Сезон 1 Серия 14
24 мая 2022
Серия 15 15. Bölüm
Сезон 1 Серия 15
31 мая 2022
График выхода всех сериалов
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