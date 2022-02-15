В 1 сезоне сериала «Отец» в центре событий оказывается мужчина по имени Эмин Саруханла. Одна неожиданная ночь изменила не только жизнь героя, но и судьбу всех его ближайших родственников. Эмин родился в Анатолии и поселился в Едемише вместе с братом Мехметом Али и другими членами своей большой семьи. У Эмина есть два сына – Кадир и Сервет. После ссоры с отцом Кадир попадает в неприятности. Ему грозит тюремный срок. Его отец тем временем отправляется в Стамбул, чтобы встретиться со своим братом. Уже много лет отношения между ними складываются весьма напряженно. Но сейчас каждый из них по-своему нуждается в диалоге.