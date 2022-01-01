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Актеры сериала «Отец»

Актеры сериала «Отец» Вся информация о сериале
Танер Румели Taner Rumeli
Айда Аксель Ayda Aksel
Озге Ягыз Özge Yagiz
Халук Бильгинер Haluk Bilginer
Дениз Шен Хамзаоглу Deniz Sen Hamzaoglu
Толга Сарыташ Tolga Saritas
Хакан Курташ Hakan Kurtas
Нихан Окутуджу Nihan Okutucu
Зейнеп Тугче Баят Zeynep Tugçe Bayat
Бихтер Динцел Bihter Dinçel
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