Во 2 сезоне сериала «Отец» продолжается история о жизни Эмина Саруханлы и его большого семейства. После чудовищной трагедии, случившейся с главными героями в предыдущем сезоне, далеко не все члены семьи сумели оправиться, приспособиться к новым реалиям и начать жить привычной для себя жизнью. Как только их существование хоть как-то стабилизировалось и пришло к норме, героям пришлось вновь столкнуться с новыми трудностями и испытаниями. В очередной раз Кадир и Эмин вынуждены объединиться, чтобы защитить собственные честь и достоинство, а также людей, которые им бесконечно дороги.