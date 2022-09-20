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Отец 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Отец
Киноафиша Сериалы Отец Сезоны Сезон 2

Baba
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 20 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 15
Продолжительность сезона 30 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Отец»

Во 2 сезоне сериала «Отец» продолжается история о жизни Эмина Саруханлы и его большого семейства. После чудовищной трагедии, случившейся с главными героями в предыдущем сезоне, далеко не все члены семьи сумели оправиться, приспособиться к новым реалиям и начать жить привычной для себя жизнью. Как только их существование хоть как-то стабилизировалось и пришло к норме, героям пришлось вновь столкнуться с новыми трудностями и испытаниями. В очередной раз Кадир и Эмин вынуждены объединиться, чтобы защитить собственные честь и достоинство, а также людей, которые им бесконечно дороги.

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Список серий сериала Отец График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 16. Bölüm
Сезон 2 Серия 1
20 сентября 2022
Серия 2 17. Bölüm
Сезон 2 Серия 2
27 сентября 2022
Серия 3 18. Bölüm
Сезон 2 Серия 3
4 октября 2022
Серия 4 19. Bölüm
Сезон 2 Серия 4
11 октября 2022
Серия 5 20. Bölüm
Сезон 2 Серия 5
18 октября 2022
Серия 6 21. Bölüm
Сезон 2 Серия 6
25 октября 2022
Серия 7 22. Bölüm
Сезон 2 Серия 7
1 ноября 2022
Серия 8 23. Bölüm
Сезон 2 Серия 8
8 ноября 2022
Серия 9 24. Bölüm
Сезон 2 Серия 9
15 ноября 2022
Серия 10 25. Bölüm
Сезон 2 Серия 10
22 ноября 2022
Серия 11 26. Bölüm
Сезон 2 Серия 11
29 ноября 2022
Серия 12 27. Bölüm
Сезон 2 Серия 12
6 декабря 2022
Серия 13 28. Bölüm
Сезон 2 Серия 13
13 декабря 2022
Серия 14 29. Bölüm
Сезон 2 Серия 14
20 декабря 2022
Серия 15 30. Bölüm
Сезон 2 Серия 15
27 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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