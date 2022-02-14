В 1 сезоне сериала «Золото» молодой геолог Гоша Ожегов отправляется на стажировку в глухую деревеньку, расположенную в Восточной Сибири. Местных жителей здесь держит в страхе криминальный авторитет Антон, у которого есть армия помощников. По случайному стечению обстоятельств Гоша оказывается свидетелем того, как один из этих людей расправился с его начальником. Главный герой и сам еле сохранил свою жизнь. Теперь Гоша сталкивается с дилеммой: забыть о практике и вернуться в Москву, или же продолжать свою работу. Но чтобы беспрепятственно изучать район, Ожегову необходимо наладить отношения с Антоном.