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Золото 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Золото
Киноафиша Сериалы Золото Сезоны Сезон 1

Золото 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Золото»

В 1 сезоне сериала «Золото» молодой геолог Гоша Ожегов отправляется на стажировку в глухую деревеньку, расположенную в Восточной Сибири. Местных жителей здесь держит в страхе криминальный авторитет Антон, у которого есть армия помощников. По случайному стечению обстоятельств Гоша оказывается свидетелем того, как один из этих людей расправился с его начальником. Главный герой и сам еле сохранил свою жизнь. Теперь Гоша сталкивается с дилеммой: забыть о практике и вернуться в Москву, или же продолжать свою работу. Но чтобы беспрепятственно изучать район, Ожегову необходимо наладить отношения с Антоном.

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий сериала Золото График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
14 февраля 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
14 февраля 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
14 февраля 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
15 февраля 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
15 февраля 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
15 февраля 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
16 февраля 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
16 февраля 2022
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
16 февраля 2022
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
17 февраля 2022
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
17 февраля 2022
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
17 февраля 2022
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
18 февраля 2022
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
18 февраля 2022
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
18 февраля 2022
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
18 февраля 2022
График выхода всех сериалов
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