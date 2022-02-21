Во 2 сезоне сериала «Золото» история молодого геолога Гоши Ожегова продолжается. Вместе с Антоном он возвращается из лагеря и обнаруживает тело агента ФСБ, а возле него – диктофон. Прослушав запись, герои выясняют, что Трофимов со своим приспешниками собирался овладеть шахтой, чтобы с ее помощью хорошенько нажиться. Тем временем Глеб Елагин получает назначение и становится новым следователем. Гоша приходит к Ясмине с деловым предложением: он вручает ей триста килограммов золота, а она оказывает ему содействие в получении работы вместо Мансура. Ожегов и Антон должны помочь друг другу.