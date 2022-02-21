Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Золото 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Золото
Киноафиша Сериалы Золото Сезоны Сезон 2

Золото 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 21 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 12
Продолжительность сезона 9 часов 36 минут
О чем 2-й сезон сериала «Золото»

Во 2 сезоне сериала «Золото» история молодого геолога Гоши Ожегова продолжается. Вместе с Антоном он возвращается из лагеря и обнаруживает тело агента ФСБ, а возле него – диктофон. Прослушав запись, герои выясняют, что Трофимов со своим приспешниками собирался овладеть шахтой, чтобы с ее помощью хорошенько нажиться. Тем временем Глеб Елагин получает назначение и становится новым следователем. Гоша приходит к Ясмине с деловым предложением: он вручает ей триста килограммов золота, а она оказывает ему содействие в получении работы вместо Мансура. Ожегов и Антон должны помочь друг другу.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
7.2 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Золото График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
21 февраля 2022
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
21 февраля 2022
Серия 3
Сезон 2 Серия 3
21 февраля 2022
Серия 4
Сезон 2 Серия 4
22 февраля 2022
Серия 5
Сезон 2 Серия 5
22 февраля 2022
Серия 6
Сезон 2 Серия 6
22 февраля 2022
Серия 7
Сезон 2 Серия 7
24 февраля 2022
Серия 8
Сезон 2 Серия 8
24 февраля 2022
Серия 9
Сезон 2 Серия 9
24 февраля 2022
Серия 10
Сезон 2 Серия 10
25 февраля 2022
Серия 11
Сезон 2 Серия 11
25 февраля 2022
Серия 12
Сезон 2 Серия 12
25 февраля 2022
График выхода всех сериалов
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше