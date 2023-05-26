Меню
Сериалы
Американец китайского происхождения
Новости
Что смотреть на выходных: «Джон Уик 4», «Шазам! Ярость богов» и комедийный боевик с Арнольдом Шварценеггером
На этой неделе стриминги предлагают спасти мир, поддержать платонические отношения, раскрыть дело о пропаже детей и понаблюдать за динозаврами.
Написать
26 мая 2023 15:00
Два подростка спасают мир в трейлере сериала «Американец китайского происхождения»
В многосерийном фэнтези от режиссера «Шан-Чи» участвует сразу несколько звезд «Всё везде и сразу».
Написать
24 апреля 2023 13:52
Вышел тизер фэнтезийного экшен-сериала с Мишель Йео «Американец китайского происхождения»
В шоу от режиссера «Шан-Чи» появятся несколько актеров из «Всё везде и сразу».
Написать
13 марта 2023 10:46
