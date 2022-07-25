Меню
17 самых просматриваемых сериалов первой половины года, которые уже можно найти в сети
Какие отечественные и зарубежные сериалы, вышедшие в 2022 году, наиболее полюбились зрителям?
Написать
25 июля 2022 07:28
10 сериалов от Apple, которые превзошли Netflix по качеству и просмотрам
Стриминговый сервис Apple TV смело вырывается вперед, делая ставку на оригинальность и качество контента.
Написать
16 июня 2022 19:00
Элизабет Мосс выслеживает маньяка-убийцу в трейлере сериала «Сияющие»
Зрителей ждет детектив с элементами мистики и сюрреализма.
Написать
30 марта 2022 14:13
10 новых сериалов апреля: антология про первых леди и создание «Крёстного отца»
Апрель — время, когда большая часть сериалов выходит из затяжного хиатуса и популярные стриминговые платформы презентуют новые проекты.
Написать
30 марта 2022 13:08
