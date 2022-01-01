Отзывы о сериале «Сияющие »

Наша рецензия: Фантастический триллер в духе Стивена Кинга, в котором прячется реалистичная драма.

Нервная и застенчивая Кирби (Элизабет Мосс) работает в архиве газеты. Раньше она была подающей надежды журналисткой, но после нападения маньяка, оставившего на теле женщины шрамы, героиня живет в постоянно меняющейся реальности. Она может оставить дома мать и кошку, а вернуться уже в другую квартиру, где у нее внезапно появляется муж и собака. Однажды полиция обнаруживает тело убитой девушки, на которую, похоже, напал тот же преступник. Тогда Кирби объединяется с журналистом Дэном Веласкесом…