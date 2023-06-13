Меню
Канал The CW закрыл сериал «Рыцари Готэма», но продлил на новый сезон «Супермена и Лоис»
Следующая глава приключений Кларка Кента и его возлюбленной будет самой короткой в истории шоу.
Написать
13 июня 2023 15:43
Сын Бэтмена объединяется с дочерью Джокера в трейлере сериала «Рыцари Готэма»
Премьера шоу DC со звездами «Сверхъестественного» и «После меня» в главных ролях состоится в середине марта.
Написать
1 марта 2023 15:44
Миша Коллинз расследует убийство Бэтмена в трейлере сериала «Рыцари Готэма»
В многосерийном проекте DC звезда «Сверхъестественного» сыграл Харви Дента.
Написать
16 января 2023 14:43
Стало известно, когда стартуют сериал «Рыцари Готэма» и третий сезон «Супермена и Лоис»
Премьеры супергеройских шоу состоятся в один день.
Написать
15 декабря 2022 15:30
