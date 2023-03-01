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Киноафиша Новости Сын Бэтмена объединяется с дочерью Джокера в трейлере сериала «Рыцари Готэма»

Сын Бэтмена объединяется с дочерью Джокера в трейлере сериала «Рыцари Готэма»

1 марта 2023 15:44
Сын Бэтмена объединяется с дочерью Джокера в трейлере сериала «Рыцари Готэма»

Премьера шоу DC со звездами «Сверхъестественного» и «После меня» в главных ролях состоится в середине марта.

Телеканал The CW выпустил новый трейлер супергеройского сериала «Рыцари Готэма». Ключевые роли в шоу исполняют Миша Коллинз («Сверхъестественное»), Оскар Морган («После меня»), Фэллон Смит («Повзрослевшие»), Тайлер ДиКьяра («Наслаждайся») и Оливия Роуз Кигэн («Американская семейка»).

Главный герой — юный сын Бэтмена Тернер Хейс (Морган). Однажды Харви Дент (Коллинз) сообщает ему, что Брюс Уэйн был убит. Предполагаемых убийц вскоре арестовывают, однако неизвестный злодей организует все так, что в заказе преступления обвиняют самого Тернера. По прибытии в тюрьму герой знакомится с тремя пойманными полицией киллерами: Харпер Роу (Смит), Калленом Роу (ДиКьяра) и Дуэлой (Роуз Кигэн). Последняя из них — дочь Джокера, заклятого врага Бэтмена. Они заявляют герою, что не имеют никакого отношения к смерти Уэйна. Тогда разношерстная компания сбегает из заключения и отправляется на опасную миссию по поиску настоящего убийцы. Вскоре к ним присоединяется Кэрри Келли (Навия Зираили Робинсон). В комиксах Келли боролась с преступностью Готэма, скрываясь под маской Робина, напарника Бэтмена.

Разработкой сериала руководят Натали Абрамс, Джеймс Патрик Стотеро и Чад Файвэш. Все трое ранее работали над шоу «Бэтвумен». Режиссером проекта выступает Дэнни Кэннон («Пенниуорт»).

«Рыцари Готэма» дебютируют на The CW 14 марта.

Фото: The CW
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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