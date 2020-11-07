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Постер к сериалу Доставка Пиквика
Постер к сериалу Доставка Пиквика
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Киноафиша Сериалы Доставка Пиквика

Доставка Пиквика (2020 - …)

Pikwik Pack 0+
Год выпуска 2020
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 12 минут
Телеканал Disney Channel
Продолжительность сериала 8 часов 0 минут
О чем сериал

Американский мультсериал «Доставка Пиквика» – это история о четырех симпатичных зверьках: ежике Юки, еноте Акселе, бегемотике Тиборе и кошке Хейзел. Они работают курьерами и отвозят магические посылки обитателям Пиквика. Ежедневно поступают новые посылки с сюрпризами! На бирках содержится информация, обозначенная тремя бриллиантами разных цветов: красным (адресат), желтым (адрес) и зеленым (время, к которому нужно принести посылку). Преодолевая препятствия, веселые доставщики торопятся к получателям.

В ролях
В ролях
Christian Potenza
Джейкоб Соли
Эмма Хо
Молли Льюис
Дэниэл Патхан
Гли Данго
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Доставка Пиквика - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 40 эпизодов
 
Кадры из сериала
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