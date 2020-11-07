Американский мультсериал «Доставка Пиквика» – это история о четырех симпатичных зверьках: ежике Юки, еноте Акселе, бегемотике Тиборе и кошке Хейзел. Они работают курьерами и отвозят магические посылки обитателям Пиквика. Ежедневно поступают новые посылки с сюрпризами! На бирках содержится информация, обозначенная тремя бриллиантами разных цветов: красным (адресат), желтым (адрес) и зеленым (время, к которому нужно принести посылку). Преодолевая препятствия, веселые доставщики торопятся к получателям.