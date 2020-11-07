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Доставка Пиквика 2020 - 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Доставка Пиквика
Киноафиша Сериалы Доставка Пиквика Сезоны Сезон 1

Pikwik Pack 0+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 ноября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 40
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Доставка Пиквика»

В 1 сезоне сериала «Доставка Пиквика» в центре событий оказываются четверо обаятельных животных – ежик Юки, енот Аксель, бегемотик Тиборе и кошечка Хейзел. Они занимаются развозкой волшебных бандеролей и посылок, наполненных любовью, обитателям городка Пиквик. В каждой посылке есть сюрприз, а на бирке разноцветными бриллиантами указано имя получателя, его адрес, время доставки и то, как правильно следует обращаться с посылкой. Курьерская команда на своем пути часто сталкивается с препятствиями в виде тумана в лесах, штормового неба или бурных порогов. Но совместными усилиями герои преодолевают любую трудность!

Рейтинг сериала

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8.3 IMDb
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Список серий сериала Доставка Пиквика График выхода всех сериалов
Сезон 1
Лучше вместе Better Together
Сезон 1 Серия 1
7 ноября 2020
Кип в Камбузе Kip in the Caboose
Сезон 1 Серия 2
7 ноября 2020
Робкий Тибор Timid Tibor
Сезон 1 Серия 3
7 ноября 2020
Одинокая звезда Lone Star
Сезон 1 Серия 4
7 ноября 2020
Суки-герой Suki's Hero
Сезон 1 Серия 5
14 ноября 2020
Встряхни это Shake it Up
Сезон 1 Серия 6
14 ноября 2020
Неудача Хейзел Hazel's Mishap
Сезон 1 Серия 7
21 ноября 2020
Счастливый день Акселя Axel's Lucky Day
Сезон 1 Серия 8
21 ноября 2020
Гиддюп Ол Блю! Giddyup Ol' Blue!
Сезон 1 Серия 9
28 ноября 2020
Держаться вместе Stick Together
Сезон 1 Серия 10
28 ноября 2020
Сэр Тибор Храбрый Sir Tibor the Brave
Сезон 1 Серия 11
5 декабря 2020
Проблемы Тутти Фрутти Tooty Fruity Trouble
Сезон 1 Серия 12
5 декабря 2020
Тусуемся Hangin' Out
Сезон 1 Серия 13
16 января 2021
Грузовой поезд Truck Train
Сезон 1 Серия 14
16 января 2021
Солнце и радуга Sunshine and Rainbow
Сезон 1 Серия 15
6 февраля 2021
Для победы For the Win
Сезон 1 Серия 16
6 февраля 2021
Снежный экспресс The Snower Express
Сезон 1 Серия 17
27 февраля 2021
Время сна Хейзел Hazel's Naptime
Сезон 1 Серия 18
27 февраля 2021
Быстрее быстрее Faster Faster
Сезон 1 Серия 19
6 марта 2021
Вы не говорите You Don't Say
Сезон 1 Серия 20
6 марта 2021
Потерянный и найденный Lost And Found
Сезон 1 Серия 21
20 марта 2021
День рождения Хейзел Hazel's Birthday
Сезон 1 Серия 22
20 марта 2021
Плывите по течению Go With The Flow
Сезон 1 Серия 23
17 апреля 2021
Приятель-бабочка Тибора Tibor's Butterfly Buddy
Сезон 1 Серия 24
17 апреля 2021
Умница Хейзел Clever Hazel
Сезон 1 Серия 25
1 мая 2021
Мусорные сокровища Trash Treasures
Сезон 1 Серия 26
1 мая 2021
Кусок пирога Piece Of Cake
Сезон 1 Серия 27
15 мая 2021
Шарлатанская магия Quack Magic
Сезон 1 Серия 28
15 мая 2021
Все руки на палубе All Hands On Deck
Сезон 1 Серия 29
29 мая 2021
Освещение пути Lighting The Way
Сезон 1 Серия 30
29 мая 2021
В разгаре вещей In The Swing Of Things
Сезон 1 Серия 31
26 июня 2021
Глубоководная дилемма Deep Sea Dilemma
Сезон 1 Серия 32
26 июня 2021
Для кого это? Who's It For?
Сезон 1 Серия 33
10 июля 2021
Щенок Уолли Wally's Pup
Сезон 1 Серия 34
10 июля 2021
Пушистый обманщик Furry Faker
Сезон 1 Серия 35
24 июля 2021
Точка света Point Of Light
Сезон 1 Серия 36
24 июля 2021
Двойной рывок доставки Double Delivery Dash
Сезон 1 Серия 37
14 августа 2021
Приятель Акселя Axel's Buddy
Сезон 1 Серия 38
14 августа 2021
Бабблвуб Bubblewub
Сезон 1 Серия 39
18 сентября 2021
Доставлено с осторожностью Delivered With Care
Сезон 1 Серия 40
18 сентября 2021
График выхода всех сериалов
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