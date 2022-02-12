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Постер к сериалу Прогноз погоды и любви
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Киноафиша Сериалы Прогноз погоды и любви
Прогноз погоды и любви (2022 - 2022) Forecasting Love and Weather 16+
Год выпуска 2022
Страна Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал jTBC
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 16 часов 0 минут
О чем сериал

Южнокорейский мелодраматический сериал «Прогноз погоды и любви» – это романтическая история о профессиональной деятельности и личных отношениях людей, которые работают в Корейской метеорологической администрации. В центре событий оказываются рассудительная и хладнокровная девушка по имени Джин Ха Гён  и обаятельный свободолюбивый молодой человек – Ли Ши У. Джин Ха всегда стремилась разделить деловые отношения и частную жизнь, поэтому среди коллег ни с кем не заводила дружбу. Но знакомство с Ли Ши все изменило...

Прогноз погоды и любви - тизер
Прогноз погоды и любви
тизер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Пак Мин-ён
Ким Ми-гён
Юра
Ли Сон-ук
Сон Ган
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Прогноз погоды и любви - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 16 эпизодов
 
Кадры из сериала
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