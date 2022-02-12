Южнокорейский мелодраматический сериал «Прогноз погоды и любви» – это романтическая история о профессиональной деятельности и личных отношениях людей, которые работают в Корейской метеорологической администрации. В центре событий оказываются рассудительная и хладнокровная девушка по имени Джин Ха Гён и обаятельный свободолюбивый молодой человек – Ли Ши У. Джин Ха всегда стремилась разделить деловые отношения и частную жизнь, поэтому среди коллег ни с кем не заводила дружбу. Но знакомство с Ли Ши все изменило...