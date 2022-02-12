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Прогноз погоды и любви 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Прогноз погоды и любви
Киноафиша Сериалы Прогноз погоды и любви Сезоны Сезон 1

Forecasting Love and Weather 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 16
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Прогноз погоды и любви»

В 1 сезоне сериала «Прогноз погоды и любви» события разворачиваются в метеорологическом центре, а главными действующими лицами становятся сотрудники службы прогнозов погоды. Джин Ха Гён – настоящая карьеристка, которую из-за ее хладнокровия и рассудительности сторонятся коллеги. Ли Ши является полной ее противоположностью. Он свободен духом, нестандартно мыслит и порой может быть неуклюжим. Коммуникабельный и амбициозный Хан Ки Джуна получает должность докладчика в офисе. А Юн Пак хочет работать репортером и обозревателем, но вместо этого получает место в команде «погоды и образа жизни». 

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Прогноз погоды и любви» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
12 февраля 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
13 февраля 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
19 февраля 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
20 февраля 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
26 февраля 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
27 февраля 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
5 марта 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
6 марта 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
12 марта 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
13 марта 2022
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
19 марта 2022
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
20 марта 2022
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
26 марта 2022
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
27 марта 2022
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
2 апреля 2022
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
3 апреля 2022
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