Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Чудесные годы 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Чудесные годы
Киноафиша Сериалы Чудесные годы Сезоны Сезон 1

The Wonder Years
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 22
Продолжительность сезона 11 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Чудесные годы»

В 1 сезоне сериала «Чудесные годы» история разворачивается в конце 60-х. Подросток по имени Кевин Арнольд вместе со своими друзьями Полом Пфайфером и Уинни Купер в первый раз отправляется в среднюю школу им. Роберта Ф. Кеннеди. Уинни недавно узнала, что в результате военных действий во Вьетнаме погиб ее старший брат. После этого известия девочка убежала в парк возле дома – Харперс Вудс. Там ее встретил Кевин, и они в первый раз поцеловались. Однако в школе у Уинни начался роман с самым популярным мальчиком Кирком Маккреем. Тем временем Кевин стал встречаться с Бекки Слейтер, но это продлилось недолго.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.6 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Чудесные годы График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
22 сентября 2021
Зеленоглазый монстр Green Eyed Monster
Сезон 1 Серия 2
29 сентября 2021
Клуб The Club
Сезон 1 Серия 3
6 октября 2021
Рабочее место The Workplace
Сезон 1 Серия 4
13 октября 2021
Блокировка The Lock In
Сезон 1 Серия 5
20 октября 2021
Приготовься Be Prepared
Сезон 1 Серия 6
27 октября 2021
День независимости Independence Day
Сезон 1 Серия 7
3 ноября 2021
Выставка научных достижений Science Fair
Сезон 1 Серия 8
17 ноября 2021
Домой на Рождество Home for Christmas
Сезон 1 Серия 9
1 декабря 2021
Парни, Дамы и мы Lads and Ladies and Us
Сезон 1 Серия 10
5 января 2022
Брэд Мицва Brad Mitzvah
Сезон 1 Серия 11
12 января 2022
Я с группой I'm With the Band
Сезон 1 Серия 12
19 января 2022
Танец на День Святого Валентина The Valentine's Day Dance
Сезон 1 Серия 13
2 февраля 2022
Декан страны Country Dean
Сезон 1 Серия 14
23 февраля 2022
Черный учитель Black Teacher
Сезон 1 Серия 15
2 марта 2022
C ночевкой The Sleepover
Сезон 1 Серия 16
16 марта 2022
Работа и тусовки Jobs and Hangouts
Сезон 1 Серия 17
23 марта 2022
Гусиный жир Goose Grease
Сезон 1 Серия 18
6 апреля 2022
Любовь и война Love & War
Сезон 1 Серия 19
13 апреля 2022
Новое выступление Билла Bill's New Gig
Сезон 1 Серия 20
20 апреля 2022
Где раньше н бывал ни один декан Where No Dean Has Been Before
Сезон 1 Серия 21
11 мая 2022
С любовью, Дин Love, Dean
Сезон 1 Серия 22
18 мая 2022
График выхода всех сериалов
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше