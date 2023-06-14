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Чудесные годы 2021 - 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Чудесные годы
Киноафиша Сериалы Чудесные годы Сезоны Сезон 2

The Wonder Years
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 14 июня 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Чудесные годы»

Во 2 сезоне сериала «Чудесные годы» большая и веселая чернокожая семья из Алабамы продолжает радоваться жизни и совместными усилиями бороться с проблемами, несмотря на все преграды непростой исторической эпохи. Двенадцатилетний мальчик Дин с богатым воображением рассказывает обо всех значимых эпизодах в жизни его родных. В то время как он сам мечтает отправиться на охоту с дедушкой Клисби, Брюс возвращается домой из Вьетнама с шокирующей новостью. Билл поступает в хороший университет, но из-за этого ему приходится поставить крест на своей музыкальной карьере. А синоптики предупреждают жителей штата об опасном природном явлении.

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Список серий сериала Чудесные годы График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Один маленький шаг One Small Step
Сезон 2 Серия 1
14 июня 2023
Запретный плод Forbidden Fruit
Сезон 2 Серия 2
14 июня 2023
Футбольная команда Football Team
Сезон 2 Серия 3
21 июня 2023
Блокбастинг Blockbusting
Сезон 2 Серия 4
28 июня 2023
Дух поглощения Takeover Spirit
Сезон 2 Серия 5
5 июля 2023
Новый друг Билла Bill's New Friend
Сезон 2 Серия 6
26 июля 2023
Звезда родилась A Star is Born
Сезон 2 Серия 7
2 августа 2023
Как начальник Like a Boss
Сезон 2 Серия 8
9 августа 2023
С Днем рождения, Клисби Happy Birthday, Clisby
Сезон 2 Серия 9
16 августа 2023
The Happiest Place On Earth
Сезон 2 Серия 10
16 августа 2023
График выхода всех сериалов
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