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Хлоя 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Хлоя
Киноафиша Сериалы Хлоя Сезоны Сезон 1

Chloe
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Хлоя»

В 1 сезоне сериала «Хлоя» Бекки всегда восхищалась жизнью Хлои, когда они были детьми. Ей казалось, что у подруги идеальная жизнь. Проходит много лет, и обе девочки становятся взрослыми. Бекки по-прежнему живет с матерью и ходит на временную работу. Она продолжает сравнивать себя с Хлоей, каждый день посещая ее аккаунт в социальной сети Instagram. Все меняется после известия о неожиданной смерти Хлои. Бекки полна решимости выяснить, как и почему это случилось. Она меняет личность, подстраивает встречу с лучшей подругой Хлои, Ливией, и попадает в компанию близких друзей покойной девушки.

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий сериала Хлоя График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
6 февраля 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
6 февраля 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
6 февраля 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
6 февраля 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
6 февраля 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
6 февраля 2022
График выхода всех сериалов
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