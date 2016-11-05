«Каменное сердце» – это детективный мелодраматический мини-сериал. Журналистка Галина переживает тяжелое расставание с мужем. Она с головой погружается в работу, чтобы справиться с болью. Но однажды и на профессиональном фронте случается поражение: герой ее статьи бизнесмен Андреев обвиняет женщину в клевете и подает в суд. Галя решает во что бы то ни стало доказать свою правоту и разыскивает свидетеля – врача Михаила, супруга которого погибла по вине Андреева. Но мужчина не спешит давать интервью.