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Постер к сериалу Каменное сердце
Постер к сериалу Каменное сердце
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Киноафиша Сериалы Каменное сердце
Каменное сердце (2016 - 2016) Каменное сердце 12+
Год выпуска 2016
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 47 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность 3 часа 8 минут
О чем сериал

«Каменное сердце» – это детективный мелодраматический мини-сериал. Журналистка Галина переживает тяжелое расставание с мужем. Она с головой погружается в работу, чтобы справиться с болью. Но однажды и на профессиональном фронте случается поражение: герой ее статьи бизнесмен Андреев обвиняет женщину в клевете и подает в суд. Галя решает во что бы то ни стало доказать свою правоту и разыскивает свидетеля – врача Михаила, супруга которого погибла по вине Андреева. Но мужчина не спешит давать интервью.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Владимир Кошевой
Владимир Кошевой
Ирина Бякова
Ирина Бякова
Ольга Сташкевич
Алексей Овсянников
Алексей Овсянников
Марта Дроздова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Каменное сердце - Сезон 1 Сезон 1
2016, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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