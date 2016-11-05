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Каменное сердце 2016, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Каменное сердце
Киноафиша Сериалы Каменное сердце Сезоны Сезон 1

Каменное сердце 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 ноября 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 8 минут
О чем 1-й сезон сериала «Каменное сердце»

В 1 сезоне сериала «Каменное сердце» молодая женщина Галина после непростого развода с мужем с головой уходит в работу. Она руководит редколлегией крупного издания. Однако вскоре проблемы начинаются и на профессиональном фронте. Галя публикует скандальный материал, из-за которого влиятельный предприниматель Андреев подает на газету в суд за клевету. Но женщина уверена в своей правоте и решает во что бы то ни стало ее доказать. Для этого она отправляется в глухое село на поиски еще одного свидетеля – доктора, супруга которого умерла по вине Андреева. Но Михаил ведет уединенную жизнь и вовсе не стремится к публичности.

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Список серий 1-го сезона сериала «Каменное сердце» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
5 ноября 2016
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
5 ноября 2016
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
5 ноября 2016
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
5 ноября 2016
График выхода всех сериалов
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