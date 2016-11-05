В 1 сезоне сериала «Каменное сердце» молодая женщина Галина после непростого развода с мужем с головой уходит в работу. Она руководит редколлегией крупного издания. Однако вскоре проблемы начинаются и на профессиональном фронте. Галя публикует скандальный материал, из-за которого влиятельный предприниматель Андреев подает на газету в суд за клевету. Но женщина уверена в своей правоте и решает во что бы то ни стало ее доказать. Для этого она отправляется в глухое село на поиски еще одного свидетеля – доктора, супруга которого умерла по вине Андреева. Но Михаил ведет уединенную жизнь и вовсе не стремится к публичности.