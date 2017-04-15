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Дом на краю леса 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Дом на краю леса
Киноафиша Сериалы Дом на краю леса Сезоны Сезон 1

Дом на краю леса 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 апреля 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 4
Продолжительность сезона 2 часа 56 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дом на краю леса»

В 1 сезоне сериала «Дом на краю леса» молодая девушка Вера из провинции перебирается в столицу, чтобы заработать денег. Она быстро находит высокооплачиваемую работу – сиделкой в богатом доме. Она должна заботиться о прикованном к инвалидному креслу хозяине – бизнесмене Николае Гурьеве. Но некоторые детали новой работы быстро начинают ее беспокоить. Во-первых, на теле инвалида ежедневно появляются странные следы, как будто кто-то ставит мужчине незапланированные уколы. Во-вторых, девушка обнаруживает паспорт бывшей сиделки, которая, по словам нанимателей, уволилась и уехала. Вскоре недалеко от дома находят тело.

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Список серий 1-го сезона сериала «Дом на краю леса» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
15 апреля 2017
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
15 апреля 2017
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
15 апреля 2017
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
15 апреля 2017
График выхода всех сериалов
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