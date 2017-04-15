В 1 сезоне сериала «Дом на краю леса» молодая девушка Вера из провинции перебирается в столицу, чтобы заработать денег. Она быстро находит высокооплачиваемую работу – сиделкой в богатом доме. Она должна заботиться о прикованном к инвалидному креслу хозяине – бизнесмене Николае Гурьеве. Но некоторые детали новой работы быстро начинают ее беспокоить. Во-первых, на теле инвалида ежедневно появляются странные следы, как будто кто-то ставит мужчине незапланированные уколы. Во-вторых, девушка обнаруживает паспорт бывшей сиделки, которая, по словам нанимателей, уволилась и уехала. Вскоре недалеко от дома находят тело.