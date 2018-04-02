В 1 сезоне сериала «Улетный экипаж» молодая особа Полина Овечкина с отличием оканчивает летное училище. Однако найти работу по специальности ей оказывается непросто: в профессии летчиков царит негласный сексизм, и ни один экипаж не соглашается подниматься в небо под началом женщины. Полине приходится идти на хитрость. Она шантажирует своего коллегу Алексея Кулагина и заставляет его принять ее в свою команду вторым пилотом. У мужчины не остается выбора. Однако пока Полина пытается наладить с ним отношения, Леша втайне строит коварные планы, чтобы вернуть девушку с небес на землю.