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Улётный экипаж 2018 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Улётный экипаж
Киноафиша Сериалы Улётный экипаж Сезоны Сезон 1

Улётный экипаж 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 апреля 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 21
Продолжительность сезона 8 часов 45 минут
О чем 1-й сезон сериала «Улётный экипаж»

В 1 сезоне сериала «Улетный экипаж» молодая особа Полина Овечкина с отличием оканчивает летное училище. Однако найти работу по специальности ей оказывается непросто: в профессии летчиков царит негласный сексизм, и ни один экипаж не соглашается подниматься в небо под началом женщины. Полине приходится идти на хитрость. Она шантажирует своего коллегу Алексея Кулагина и заставляет его принять ее в свою команду вторым пилотом. У мужчины не остается выбора. Однако пока Полина пытается наладить с ним отношения, Леша втайне строит коварные планы, чтобы вернуть девушку с небес на землю.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Улётный экипаж» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
2 апреля 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
2 апреля 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
3 апреля 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
3 апреля 2018
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
4 апреля 2018
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
4 апреля 2018
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
5 апреля 2018
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
5 апреля 2018
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
9 апреля 2018
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
10 апреля 2018
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
11 апреля 2018
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
12 апреля 2018
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
16 апреля 2018
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
17 апреля 2018
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
18 апреля 2018
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
19 апреля 2018
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
23 апреля 2018
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
24 апреля 2018
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
25 апреля 2018
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
26 апреля 2018
Серия 21
Сезон 1 Серия 21
26 апреля 2018
График выхода всех сериалов
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