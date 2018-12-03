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Улётный экипаж 2018, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Улётный экипаж
Киноафиша Сериалы Улётный экипаж Сезоны Сезон 2

Улётный экипаж 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 3 декабря 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 21
Продолжительность сезона 8 часов 45 минут
О чем 2-й сезон сериала «Улётный экипаж»

Во 2 сезоне сериала «Улетный экипаж» после расставания Полина Овечкина и Алексей Кулагин больше не могут работать в одном экипаже. Парень решает избавить бывшую девушку от своего общества. Он соглашается стать частным пилотом взбалмошной популярной певицы по имени Карина. Место летчика в старой команде занимает его младший брат Александр. Между братьями всегда существовало соперничество, поэтому теперь Саша рад заменить своего ненавистного родственника. Вот только работы ему мало. Теперь парень хочет присвоить и бывшую возлюбленную старшего брата. Лешу не радует такой поворот событий.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Улётный экипаж» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
3 декабря 2018
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
3 декабря 2018
Серия 3
Сезон 2 Серия 3
4 декабря 2018
Серия 4
Сезон 2 Серия 4
4 декабря 2018
Серия 5
Сезон 2 Серия 5
5 декабря 2018
Серия 6
Сезон 2 Серия 6
5 декабря 2018
Серия 7
Сезон 2 Серия 7
6 декабря 2018
Серия 8
Сезон 2 Серия 8
6 декабря 2018
Серия 9
Сезон 2 Серия 9
10 декабря 2018
Серия 10
Сезон 2 Серия 10
10 декабря 2018
Серия 11
Сезон 2 Серия 11
10 декабря 2018
Серия 12
Сезон 2 Серия 12
11 декабря 2018
Серия 13
Сезон 2 Серия 13
11 декабря 2018
Серия 14
Сезон 2 Серия 14
11 декабря 2018
Серия 15
Сезон 2 Серия 15
12 декабря 2018
Серия 16
Сезон 2 Серия 16
12 декабря 2018
Серия 17
Сезон 2 Серия 17
12 декабря 2018
Серия 18
Сезон 2 Серия 18
13 декабря 2018
Серия 19
Сезон 2 Серия 19
13 декабря 2018
Серия 20
Сезон 2 Серия 20
13 декабря 2018
Серия 21
Сезон 2 Серия 21
13 декабря 2018
График выхода всех сериалов
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