Во 2 сезоне сериала «Улетный экипаж» после расставания Полина Овечкина и Алексей Кулагин больше не могут работать в одном экипаже. Парень решает избавить бывшую девушку от своего общества. Он соглашается стать частным пилотом взбалмошной популярной певицы по имени Карина. Место летчика в старой команде занимает его младший брат Александр. Между братьями всегда существовало соперничество, поэтому теперь Саша рад заменить своего ненавистного родственника. Вот только работы ему мало. Теперь парень хочет присвоить и бывшую возлюбленную старшего брата. Лешу не радует такой поворот событий.