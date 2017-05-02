Украинский семейно-мелодраматический сериал «Проводница» – это история о молодой девушке по имени Оля Богачева. Она работает проводницей в поезде и не только разносит белье и чай, но и становится настоящим психологом для пассажиров. Оля умело помогает им распутать клубки собственных мыслей. Каждый, кого сопровождает Богачева, переживает собственную драму. Кто-то не может выбрать между двумя возлюбленными, кто-то страдает из-за того, что ему изменили, а кому-то приходится многое скрывать от своей семьи.