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Постер к сериалу Проводница
Постер к сериалу Проводница
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Киноафиша Сериалы Проводница
Проводница (2017 - 2017) Проводница 16+
Год выпуска 2017
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность 16 часов 0 минут
О чем сериал

Украинский семейно-мелодраматический сериал «Проводница» – это история о молодой девушке по имени Оля Богачева. Она работает проводницей в поезде и не только разносит белье и чай, но и становится настоящим психологом для пассажиров. Оля умело помогает им распутать клубки собственных мыслей. Каждый, кого сопровождает Богачева, переживает собственную драму. Кто-то не может выбрать между двумя возлюбленными, кто-то страдает из-за того, что ему изменили, а кому-то приходится многое скрывать от своей семьи.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Виталина Библив
Анна Кузина
Анна Кузина
Станислав Бжезинский
Ольга Морозова
Людмила Загорская
Людмила Загорская
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Проводница - Проводница Проводница
2017, 20 эпизодов
 
Кадры из сериала
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