В 1 сезоне сериала «Проводница» Ольге Богачевой нравится работать проводницей в поезде дальнего следования. Она не просто предлагает пассажирам купить чай и разносит чистое белье, но и является для них в некоторой степени психологом. Искренне улыбающаяся отзывчивая Оля располагает к себе людей, вызывая у них доверие и желание поделиться. Пассажиры часто откровенничают с Богачевой, рассказывая ей о перипетиях в своей личной жизни. Кто-то переживает предательство близких, а кому-то и самому непросто выбрать между женой и любовницей. Открыться малознакомому человеку зачастую гораздо легче, чем родным и друзьям.