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Проводница 2017, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Проводница
Киноафиша Сериалы Проводница Сезоны Сезон 1

Проводница 16+
Название Проводница
Премьера сезона 2 мая 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 20
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Проводница»

В 1 сезоне сериала «Проводница» Ольге Богачевой нравится работать проводницей в поезде дальнего следования. Она не просто предлагает пассажирам купить чай и разносит чистое белье, но и является для них в некоторой степени психологом. Искренне улыбающаяся отзывчивая Оля располагает к себе людей, вызывая у них доверие и желание поделиться. Пассажиры часто откровенничают с Богачевой, рассказывая ей о перипетиях в своей личной жизни. Кто-то переживает предательство близких, а кому-то и самому непросто выбрать между женой и любовницей. Открыться малознакомому человеку зачастую гораздо легче, чем родным и друзьям.

Рейтинг сериала

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6.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Проводница» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Цыганская дочь
Сезон 1 Серия 1
2 мая 2017
Жизнь сначала
Сезон 1 Серия 2
3 мая 2017
Мотылёк
Сезон 1 Серия 3
4 мая 2017
Незабываемый роман
Сезон 1 Серия 4
5 мая 2017
Ожидание любви
Сезон 1 Серия 5
10 мая 2017
Тихая гавань
Сезон 1 Серия 6
11 мая 2017
Жених напрокат
Сезон 1 Серия 7
15 мая 2017
Виолончель
Сезон 1 Серия 8
16 мая 2017
Моя девочка
Сезон 1 Серия 9
17 мая 2017
Изгой
Сезон 1 Серия 10
18 мая 2017
Похищение
Сезон 1 Серия 11
19 мая 2017
Любовь со взломом
Сезон 1 Серия 12
22 мая 2017
Свидетель
Сезон 1 Серия 13
23 мая 2017
Слепая любовь
Сезон 1 Серия 14
24 мая 2017
Клятва
Сезон 1 Серия 15
25 мая 2017
Случайный муж
Сезон 1 Серия 16
26 мая 2017
Годится в матери
Сезон 1 Серия 17
29 мая 2017
Сломанное крыло
Сезон 1 Серия 18
30 мая 2017
Последний рыцарь
Сезон 1 Серия 19
31 мая 2017
Фальшивая инфанта
Сезон 1 Серия 20
1 июня 2017
График выхода всех сериалов
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