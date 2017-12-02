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От судьбы не зарекайся 2017, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала От судьбы не зарекайся
Киноафиша Сериалы От судьбы не зарекайся Сезоны Сезон 1

От судьбы не зарекайся 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 декабря 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 8 минут
О чем 1-й сезон сериала «От судьбы не зарекайся»

В 1 сезоне сериала «От судьбы не зарекайся» молодые люди Григорий и Нина готовятся к свадьбе. Они страстно влюблены, но полны решимости соблюсти все традиции. Девушка настаивает на том, что близость и совместная жизнь до брака неприемлемы. Парня не очень радует такая перспектива, но ради своей возлюбленной он соглашается потерпеть до ЗАГСа. Во время бурных приготовлений к празднику пара случайно встречается с бывшей одноклассницей Нины. Красивая, уверенная в себе и дерзкая Екатерина производит на Гришу неизгладимое впечатление. Теперь отношениям будущих молодоженов предстоит испытание изменой и прощением.

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Список серий 1-го сезона сериала «От судьбы не зарекайся» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
2 декабря 2017
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
2 декабря 2017
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
2 декабря 2017
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
2 декабря 2017
График выхода всех сериалов
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