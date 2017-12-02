В 1 сезоне сериала «От судьбы не зарекайся» молодые люди Григорий и Нина готовятся к свадьбе. Они страстно влюблены, но полны решимости соблюсти все традиции. Девушка настаивает на том, что близость и совместная жизнь до брака неприемлемы. Парня не очень радует такая перспектива, но ради своей возлюбленной он соглашается потерпеть до ЗАГСа. Во время бурных приготовлений к празднику пара случайно встречается с бывшей одноклассницей Нины. Красивая, уверенная в себе и дерзкая Екатерина производит на Гришу неизгладимое впечатление. Теперь отношениям будущих молодоженов предстоит испытание изменой и прощением.