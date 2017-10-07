В 1 сезоне сериала «Как извести любовницу за семь дней» Аня и Яна дружат очень много лет. Женщин не смущает, что по многим вопросам их мнения кардинально расходятся. Яна, например, является убежденной чайлдфри, а Аня уже испытала радость материнства – и не единожды. Яна хочет порвать со своим очередным бойфрендом Леонидом и задумывается над тем, как бы сделать это поделикатнее. В то же время Ане становится известно, что ее муж Слава ходит налево. Женщина полна решимости вернуть супруга в семью. Слава отправляется на отдых с любовницей. Аня бросает на Яну своих четырех детей и торопится вслед за благоверным.