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Как извести любовницу за семь дней 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Как извести любовницу за семь дней
Киноафиша Сериалы Как извести любовницу за семь дней Сезоны Сезон 1

Как извести любовницу за семь дней 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 октября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 4 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Как извести любовницу за семь дней»

В 1 сезоне сериала «Как извести любовницу за семь дней» Аня и Яна дружат очень много лет. Женщин не смущает, что по многим вопросам их мнения кардинально расходятся. Яна, например, является убежденной чайлдфри, а Аня уже испытала радость материнства – и не единожды. Яна хочет порвать со своим очередным бойфрендом Леонидом и задумывается над тем, как бы сделать это поделикатнее. В то же время Ане становится известно, что ее муж Слава ходит налево. Женщина полна решимости вернуть супруга в семью. Слава отправляется на отдых с любовницей. Аня бросает на Яну своих четырех детей и торопится вслед за благоверным.

Рейтинг сериала

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4.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Как извести любовницу за семь дней» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
7 октября 2017
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
7 октября 2017
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
7 октября 2017
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
7 октября 2017
График выхода всех сериалов
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