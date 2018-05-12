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Когда солнце взойдёт 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Когда солнце взойдёт
Киноафиша Сериалы Когда солнце взойдёт Сезоны Сезон 1

Когда солнце взойдёт 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 мая 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 8 минут
О чем 1-й сезон сериала «Когда солнце взойдёт»

В 1 сезоне сериала «Когда солнце взойдёт» студентка Рита Козырева вступила в отношения со своим педагогом Игорем Осинцевым. Девушку не смутило, что он состоит в официальном браке, и его супруга не хочет мирно разойтись. Из-за конфликта с женой Игорь много лет не общается со своим сыном Андреем. Кроме того, у Игоря слабое сердце, и однажды оно дает сбой. Мужчина умирает. Козырева остается одна на улице. У нее нет денег, работы и жилья. Девушка отправляется в провинциальный город, где устраивается на работу в бригаду скорой помощи. Рита всячески старается заслужить хорошую репутацию, но и там все складывается не очень хорошо...

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Список серий 1-го сезона сериала «Когда солнце взойдёт» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
12 мая 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
12 мая 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
12 мая 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
12 мая 2018
График выхода всех сериалов
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