В 1 сезоне сериала «Когда солнце взойдёт» студентка Рита Козырева вступила в отношения со своим педагогом Игорем Осинцевым. Девушку не смутило, что он состоит в официальном браке, и его супруга не хочет мирно разойтись. Из-за конфликта с женой Игорь много лет не общается со своим сыном Андреем. Кроме того, у Игоря слабое сердце, и однажды оно дает сбой. Мужчина умирает. Козырева остается одна на улице. У нее нет денег, работы и жилья. Девушка отправляется в провинциальный город, где устраивается на работу в бригаду скорой помощи. Рита всячески старается заслужить хорошую репутацию, но и там все складывается не очень хорошо...