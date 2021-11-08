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Алп-Арслан: Великий Сельджук 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Алп-Арслан: Великий Сельджук
Киноафиша Сериалы Алп-Арслан: Великий Сельджук Сезоны Сезон 1

Alparslan: Büyük Selçuklu
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 ноября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 27
Продолжительность сезона 67 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Алп-Арслан: Великий Сельджук»

В 1 сезоне сериала «Алп-Арслан: Великий Сельджук» Алп-Арслан вместе с сельджукскими меликами отправляется в Анатолию. Во время экспедиции загадочная банда нападает на войско. Алп-Арслан следует за убийцами и оказывается в неожиданном месте. По дороге он приходит на помощь молодой туркменской девушке по имени Акча, которую преследовали византийцы. Эта встреча положит начало большой истории любви. Но Алп-Арслан пока на знает тайн, которые незнакомка прячет за своей красотой. Византийский император приказывает генералу Дукасу и капитану Роману Диогену уладить ситуацию с сельджуками.

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Алп-Арслан: Великий Сельджук» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 1. Bölüm
Сезон 1 Серия 1
8 ноября 2021
Серия 2 2. Bölüm
Сезон 1 Серия 2
15 ноября 2021
Серия 3 3. Bölüm
Сезон 1 Серия 3
22 ноября 2021
Серия 4 4. Bölüm
Сезон 1 Серия 4
29 ноября 2021
Серия 5 5. Bölüm
Сезон 1 Серия 5
6 декабря 2021
Серия 6 6. Bölüm
Сезон 1 Серия 6
13 декабря 2021
Серия 7 7. Bölüm
Сезон 1 Серия 7
20 декабря 2021
Серия 8 8. Bölüm
Сезон 1 Серия 8
27 декабря 2021
Серия 9 9. Bölüm
Сезон 1 Серия 9
17 января 2022
Серия 10 10. Bölüm
Сезон 1 Серия 10
24 января 2022
Серия 11 11. Bölüm
Сезон 1 Серия 11
31 января 2022
Серия 12 12. Bölüm
Сезон 1 Серия 12
7 февраля 2022
Серия 13 13. Bölüm
Сезон 1 Серия 13
14 февраля 2022
Серия 14 14. Bölüm
Сезон 1 Серия 14
21 февраля 2022
Серия 15 15. Bölüm
Сезон 1 Серия 15
28 февраля 2022
Серия 16 16. Bölüm
Сезон 1 Серия 16
7 марта 2022
Серия 17 17. Bölüm
Сезон 1 Серия 17
14 марта 2022
Серия 18 18. Bölüm
Сезон 1 Серия 18
21 марта 2022
Серия 19 19. Bölüm
Сезон 1 Серия 19
28 марта 2022
Серия 20 20. Bölüm
Сезон 1 Серия 20
4 апреля 2022
Серия 21 21. Bölüm
Сезон 1 Серия 21
11 апреля 2022
Серия 22 22. Bölüm
Сезон 1 Серия 22
18 апреля 2022
Серия 23 23. Bölüm
Сезон 1 Серия 23
25 апреля 2022
Серия 24 24. Bölüm
Сезон 1 Серия 24
9 мая 2022
Серия 25 25. Bölüm
Сезон 1 Серия 25
16 мая 2022
Серия 26 26. Bölüm
Сезон 1 Серия 26
23 мая 2022
Серия 27 27. Bölüm
Сезон 1 Серия 27
30 мая 2022
График выхода всех сериалов
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