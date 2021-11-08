В 1 сезоне сериала «Алп-Арслан: Великий Сельджук» Алп-Арслан вместе с сельджукскими меликами отправляется в Анатолию. Во время экспедиции загадочная банда нападает на войско. Алп-Арслан следует за убийцами и оказывается в неожиданном месте. По дороге он приходит на помощь молодой туркменской девушке по имени Акча, которую преследовали византийцы. Эта встреча положит начало большой истории любви. Но Алп-Арслан пока на знает тайн, которые незнакомка прячет за своей красотой. Византийский император приказывает генералу Дукасу и капитану Роману Диогену уладить ситуацию с сельджуками.