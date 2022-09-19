Во 2 сезоне сериала «Алп-Арслан: Великий Сельджук» младшему сыну Чагры-бека удается удержать власть над всеми владениями Сельджукского государства, несмотря на многочисленные бунты и междоусобицы. Однако земли на юге Ирана по-прежнему принадлежат его старшему брату, который может заявить о своих правах и на остальное наследство. Алп-Арслан никак не может оправиться после потери близких во время кровавого сражения. Смерть Акчи нанесла ему незаживающую рану. Кекавменос казнен, а Васпуракан принадлежит молодому султану, однако этого недостаточно, чтобы унять его жажду мести. Герою предстоит построить империю и найти счастье.