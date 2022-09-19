Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Алп-Арслан: Великий Сельджук 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Алп-Арслан: Великий Сельджук
Киноафиша Сериалы Алп-Арслан: Великий Сельджук Сезоны Сезон 2

Alparslan: Büyük Selçuklu
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 19 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 34
Продолжительность сезона 85 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Алп-Арслан: Великий Сельджук»

Во 2 сезоне сериала «Алп-Арслан: Великий Сельджук» младшему сыну Чагры-бека удается удержать власть над всеми владениями Сельджукского государства, несмотря на многочисленные бунты и междоусобицы. Однако земли на юге Ирана по-прежнему принадлежат его старшему брату, который может заявить о своих правах и на остальное наследство. Алп-Арслан никак не может оправиться после потери близких во время кровавого сражения. Смерть Акчи нанесла ему незаживающую рану. Кекавменос казнен, а Васпуракан принадлежит молодому султану, однако этого недостаточно, чтобы унять его жажду мести. Герою предстоит построить империю и найти счастье.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
7.4 IMDb
Написать отзыв
Список серий 2-го сезона сериала «Алп-Арслан: Великий Сельджук» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 28 28. Bölüm
Сезон 2 Серия 1
19 сентября 2022
Серия 29 29. Bölüm
Сезон 2 Серия 2
26 сентября 2022
Серия 30 30. Bölüm
Сезон 2 Серия 3
3 октября 2022
Серия 31 31. Bölüm
Сезон 2 Серия 4
10 октября 2022
Серия 32 32. Bölüm
Сезон 2 Серия 5
17 октября 2022
Серия 33 33. Bölüm
Сезон 2 Серия 6
24 октября 2022
Серия 34 34. Bölüm
Сезон 2 Серия 7
31 октября 2022
Серия 35 35. Bölüm
Сезон 2 Серия 8
7 ноября 2022
Серия 36 36. Bölüm
Сезон 2 Серия 9
21 ноября 2022
Серия 37 37. Bölüm
Сезон 2 Серия 10
12 декабря 2022
Серия 38 38. Bölüm
Сезон 2 Серия 11
19 декабря 2022
Серия 39 39. Bölüm
Сезон 2 Серия 12
26 декабря 2022
Серия 40 40. Bölüm
Сезон 2 Серия 13
2 января 2023
Серия 14 41. Bölüm
Сезон 2 Серия 14
9 января 2023
Серия 15 42. Bölüm
Сезон 2 Серия 15
16 января 2023
Серия 16 43. Bölüm
Сезон 2 Серия 16
23 января 2023
Серия 17 44. Bölüm
Сезон 2 Серия 17
30 января 2023
Серия 18 45. Bölüm
Сезон 2 Серия 18
27 февраля 2023
Серия 19 46. Bölüm
Сезон 2 Серия 19
6 марта 2023
Серия 20 47. Bölüm
Сезон 2 Серия 20
13 марта 2023
Серия 21 48. Bölüm
Сезон 2 Серия 21
20 марта 2023
Серия 22 49. Bölüm
Сезон 2 Серия 22
27 марта 2023
Серия 23 50. Bölüm
Сезон 2 Серия 23
3 апреля 2023
Серия 24 51. Bölüm
Сезон 2 Серия 24
10 апреля 2023
Серия 25 52. Bölüm
Сезон 2 Серия 25
17 апреля 2023
Серия 26 53. Bölüm
Сезон 2 Серия 26
24 апреля 2023
Серия 27 54. Bölüm
Сезон 2 Серия 27
1 мая 2023
Серия 28 55. Bölüm
Сезон 2 Серия 28
8 мая 2023
Серия 29 56. Bölüm
Сезон 2 Серия 29
15 мая 2023
Серия 30 57. Bölüm
Сезон 2 Серия 30
29 мая 2023
Серия 31 58. Bölüm
Сезон 2 Серия 31
5 июня 2023
Серия 32 59. Bölüm
Сезон 2 Серия 32
12 июня 2023
Серия 33 60. Bölüm
Сезон 2 Серия 33
30 октября 2023
Серия 34 61. Bölüm
Сезон 2 Серия 34
6 ноября 2023
График выхода всех сериалов
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше