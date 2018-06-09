В 1 сезоне сериала «Восемь бусин на тонкой ниточке» Маша отправляется в деревню к своей тете Марфе Степановне. Женщина отмечает свое 70-летие, по случаю которого пригласила всех многочисленных родственников. Но на самом деле причина семейной встречи кроется в другом. 10 лет назад случилось два убийства. Разбилась, упав с моста, девушка, которая ждала ребенка. Марк, племянник Марфы, догадался, кто является отцом нерожденного ребенка, и внезапно утонул. Но важно другое: убийцей является кто-то из приехавших на день рождения Марфы. И пожилая женщина полна решимости отыскать убийцу своего племянника.