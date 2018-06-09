Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Восемь бусин на тонкой ниточке 2017 - 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Восемь бусин на тонкой ниточке
Киноафиша Сериалы Восемь бусин на тонкой ниточке Сезоны Сезон 1

Восемь бусин на тонкой ниточке 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 июня 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 2
Продолжительность сезона 1 час 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Восемь бусин на тонкой ниточке»

В 1 сезоне сериала «Восемь бусин на тонкой ниточке» Маша отправляется в деревню к своей тете Марфе Степановне. Женщина отмечает свое 70-летие, по случаю которого пригласила всех многочисленных родственников. Но на самом деле причина семейной встречи кроется в другом. 10 лет назад случилось два убийства. Разбилась, упав с моста, девушка, которая ждала ребенка. Марк, племянник Марфы, догадался, кто является отцом нерожденного ребенка, и внезапно утонул. Но важно другое: убийцей является кто-то из приехавших на день рождения Марфы. И пожилая женщина полна решимости отыскать убийцу своего племянника.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Восемь бусин на тонкой ниточке» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
9 июня 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
9 июня 2018
График выхода всех сериалов
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
Реальные американские фермеры остались в шоке от «Йеллоустоуна»: на ранчо в США никто не живет так, как Даттоны
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше