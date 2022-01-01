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Постер к сериалу Практика
Киноафиша Сериалы Практика Сезоны
Практика (2014 - 2020), список сезонов Практика 12+
Год выпуска 2014
Страна Россия
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Первый канал
Список сезонов сериала «Практика»
Практика - Сезон 1 Сезон 1
2014, 40 эпизодов
 
Практика - Сезон 2 Сезон 2
2018, 40 эпизодов
 
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