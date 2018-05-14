Во 2 сезоне сериала «Практика» со времени предыдущих событий проходит год. Женя и Илья продолжают работать вместе, не забывая в свободное от приема пациентов время готовиться к собственной свадьбе. Конкуренты, наконец, отходят в сторону: Степан делает вид, что смирился со своим поражением, и даже Лана пытается поздравить пару. Но эти неловкие объяснения приводят к новым проблемам. Тем временем Гиппократа на его должности заменяет университетский наставник и бывший возлюбленный Жени Павел Грачев. Да и у жениха девушки неожиданно появляется новая воздыхательница – молодая журналистка.