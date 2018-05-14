Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Практика 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Практика
Киноафиша Сериалы Практика Сезоны Сезон 2

Практика 12+
Название Сезон 2
Премьера сезона 14 мая 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 40
Продолжительность сезона 33 часа 20 минут
О чем 2-й сезон сериала «Практика»

Во 2 сезоне сериала «Практика» со времени предыдущих событий проходит год. Женя и Илья продолжают работать вместе, не забывая в свободное от приема пациентов время готовиться к собственной свадьбе. Конкуренты, наконец, отходят в сторону: Степан делает вид, что смирился со своим поражением, и даже Лана пытается поздравить пару. Но эти неловкие объяснения приводят к новым проблемам. Тем временем Гиппократа на его должности заменяет университетский наставник и бывший возлюбленный Жени Павел Грачев. Да и у жениха девушки неожиданно появляется новая воздыхательница – молодая журналистка.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
5.8 IMDb
Написать отзыв
Список серий 2-го сезона сериала «Практика» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 41
Сезон 2 Серия 1
14 мая 2018
Серия 42
Сезон 2 Серия 2
14 мая 2018
Серия 43
Сезон 2 Серия 3
16 мая 2018
Серия 44
Сезон 2 Серия 4
16 мая 2018
Серия 45
Сезон 2 Серия 5
17 мая 2018
Серия 46
Сезон 2 Серия 6
17 мая 2018
Серия 47
Сезон 2 Серия 7
18 мая 2018
Серия 48
Сезон 2 Серия 8
18 мая 2018
Серия 49
Сезон 2 Серия 9
29 марта 2020
Серия 50
Сезон 2 Серия 10
29 марта 2020
Серия 51
Сезон 2 Серия 11
30 марта 2020
Серия 52
Сезон 2 Серия 12
31 марта 2020
Серия 53
Сезон 2 Серия 13
1 апреля 2020
Серия 54
Сезон 2 Серия 14
2 апреля 2020
Серия 55
Сезон 2 Серия 15
3 апреля 2020
Серия 56
Сезон 2 Серия 16
4 апреля 2020
Серия 57
Сезон 2 Серия 17
5 апреля 2020
Серия 58
Сезон 2 Серия 18
6 апреля 2020
Серия 59
Сезон 2 Серия 19
7 апреля 2020
Серия 60
Сезон 2 Серия 20
8 апреля 2020
Серия 61
Сезон 2 Серия 21
9 апреля 2020
Серия 62
Сезон 2 Серия 22
10 апреля 2020
Серия 63
Сезон 2 Серия 23
11 апреля 2020
Серия 64
Сезон 2 Серия 24
12 апреля 2020
Серия 65
Сезон 2 Серия 25
13 апреля 2020
Серия 66
Сезон 2 Серия 26
14 апреля 2020
Серия 67
Сезон 2 Серия 27
15 апреля 2020
Серия 68
Сезон 2 Серия 28
16 апреля 2020
Серия 69
Сезон 2 Серия 29
17 апреля 2020
Серия 70
Сезон 2 Серия 30
18 апреля 2020
Серия 71
Сезон 2 Серия 31
19 апреля 2020
Серия 72
Сезон 2 Серия 32
20 апреля 2020
Серия 73
Сезон 2 Серия 33
21 апреля 2020
Серия 74
Сезон 2 Серия 34
22 апреля 2020
Серия 75
Сезон 2 Серия 35
23 апреля 2020
Серия 76
Сезон 2 Серия 36
24 апреля 2020
Серия 77
Сезон 2 Серия 37
25 апреля 2020
Серия 78
Сезон 2 Серия 38
26 апреля 2020
Серия 79
Сезон 2 Серия 39
27 апреля 2020
Серия 80
Сезон 2 Серия 40
28 апреля 2020
График выхода всех сериалов
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше