В 1 сезоне сериала «Практика» молодая женщина-хирург Евгения Королева работает в провинциальной клинике. Ее любят пациенты и уважают коллеги, да и в остальном Женя вполне довольна своей жизнью. Но все меняется, когда в ее больницу переводят из столицы нового главного врача – самоуверенного и дерзкого Илью Соколова. Он пытается установить свои правила, что очень не нравится «старожилам», особенно Жене. Между коллегами сразу возникает конфликт, который перерастает в настоящую войну. Но несмотря на противоречия, врачам приходится работать бок о бок. Постепенно их чувства обретают неожиданный вектор.