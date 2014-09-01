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Практика 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Практика
Киноафиша Сериалы Практика Сезоны Сезон 1

Практика 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 сентября 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 40
Продолжительность сезона 33 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Практика»

В 1 сезоне сериала «Практика» молодая женщина-хирург Евгения Королева работает в провинциальной клинике. Ее любят пациенты и уважают коллеги, да и в остальном Женя вполне довольна своей жизнью. Но все меняется, когда в ее больницу переводят из столицы нового главного врача – самоуверенного и дерзкого Илью Соколова. Он пытается установить свои правила, что очень не нравится «старожилам», особенно Жене. Между коллегами сразу возникает конфликт, который перерастает в настоящую войну. Но несмотря на противоречия, врачам приходится работать бок о бок. Постепенно их чувства обретают неожиданный вектор.

Рейтинг сериала

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5.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Практика» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 01
Сезон 1 Серия 1
1 сентября 2014
Серия 02
Сезон 1 Серия 2
1 сентября 2014
Серия 03
Сезон 1 Серия 3
2 сентября 2014
Серия 04
Сезон 1 Серия 4
2 сентября 2014
Серия 05
Сезон 1 Серия 5
3 сентября 2014
Серия 06
Сезон 1 Серия 6
3 сентября 2014
Серия 07
Сезон 1 Серия 7
4 сентября 2014
Серия 08
Сезон 1 Серия 8
4 сентября 2014
Серия 09
Сезон 1 Серия 9
8 сентября 2014
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
8 сентября 2014
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
9 сентября 2014
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
9 сентября 2014
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
10 сентября 2014
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
10 сентября 2014
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
11 сентября 2014
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
11 сентября 2014
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
15 сентября 2014
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
15 сентября 2014
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
16 сентября 2014
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
16 сентября 2014
Серия 21
Сезон 1 Серия 21
17 сентября 2014
Серия 22
Сезон 1 Серия 22
17 сентября 2014
Серия 23
Сезон 1 Серия 23
18 сентября 2014
Серия 24
Сезон 1 Серия 24
18 сентября 2014
Серия 25
Сезон 1 Серия 25
22 сентября 2014
Серия 26
Сезон 1 Серия 26
22 сентября 2014
Серия 27
Сезон 1 Серия 27
23 сентября 2014
Серия 28
Сезон 1 Серия 28
23 сентября 2014
Серия 29
Сезон 1 Серия 29
24 сентября 2014
Серия 30
Сезон 1 Серия 30
24 сентября 2014
Серия 31
Сезон 1 Серия 31
25 сентября 2014
Серия 32
Сезон 1 Серия 32
25 сентября 2014
Серия 33
Сезон 1 Серия 33
29 сентября 2014
Серия 34
Сезон 1 Серия 34
29 сентября 2014
Серия 35
Сезон 1 Серия 35
30 сентября 2014
Серия 36
Сезон 1 Серия 36
30 сентября 2014
Серия 37
Сезон 1 Серия 37
1 октября 2014
Серия 38
Сезон 1 Серия 38
1 октября 2014
Серия 39
Сезон 1 Серия 39
2 октября 2014
Серия 40
Сезон 1 Серия 40
2 октября 2014
График выхода всех сериалов
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