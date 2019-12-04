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Киноафиша Сериалы Скажи только слово
Скажи только слово (2019 - 2019) Скажи только слово 16+
Год выпуска 2019
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Телеканал СТБ
Телеканал Домашний
Продолжительность 3 часа 12 минут
О чем сериал

Сериал «Скажи только слово» – это мелодрама о сильной женщине, разочаровавшейся в любви. Когда-то Риту предал любимый муж и отец ее ребенка. Но она сумела справиться с депрессией и сама воспитать сына. Этот подвиг достался ей немалой ценой: теперь она не доверяет мужчинам и не хочет заводить новые отношения. Однако в один прекрасный момент в ее жизни появляются сразу два обаятельных претендента на руку и сердце. За женщиной начинает ухаживать актер Антон, и в это же время к ней неожиданно решает вернуться раскаявшийся супруг.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Виктор Андриенко
Виктор Андриенко
Сергей Деньга
Ольга Гришина
Ольга Гришина
Нина Касторф
Анна Саливанчук
Анна Саливанчук
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Скажи только слово - Сезон 1 Сезон 1
2019, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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