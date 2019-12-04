Сериал «Скажи только слово» – это мелодрама о сильной женщине, разочаровавшейся в любви. Когда-то Риту предал любимый муж и отец ее ребенка. Но она сумела справиться с депрессией и сама воспитать сына. Этот подвиг достался ей немалой ценой: теперь она не доверяет мужчинам и не хочет заводить новые отношения. Однако в один прекрасный момент в ее жизни появляются сразу два обаятельных претендента на руку и сердце. За женщиной начинает ухаживать актер Антон, и в это же время к ней неожиданно решает вернуться раскаявшийся супруг.